疫情害逾10萬美企倒地 近4成苟延殘喘

自去年新冠肺炎爆發以來，全球經濟受到衝擊，而疫情一直未能好轉的美國，更是如此。根據美國哈佛商學院等多所高校的聯合報告顯示，2020年3月至5月期間，美國已有超10萬家小企業永久倒閉，美國聯準會（Fed）報告更指出，95％小企業均受到疫情的負面影響，88％的小企業業務還未恢復，高達39％的企業快撐不住了。

美國聯準會（Fed）3日發布的一份最新報告顯示，在對9,693家小企業（規模在500人以下）的調查中發現，95％小企業均受到疫情的負面影響；88％的小企業表示公司業務還未恢復到正常水平，53％受訪企業稱去年收入或銳減了25％以上。

更令人擔心的是，其中有64％的公司需要更多的援助，才能維持正常的營運，而高達39％的企業表示，如果政府還不提供更多的資金援助，他們可能無法堅持下去了。Fed認為，政府的援助對小企業來說至關重要。

去年底，美國聯邦政府通過的刺激計畫中，適用於小企業的包括2,840億美元的薪酬保護計畫PPP資金，已於1月開放申請。美國小企業管理局的最新統計數據顯示，截至1月31日為止，已批准了超過89.1萬筆的貸款申請，貸款總規模超過727億美元。

然而，賓夕法尼亞大學沃頓商學院最新報告顯示，拜登的1.9兆美元刺激計畫可能會使美國2021年的GDP增長0.6％，同時會帶來更大的副作用，額外公共債務將使美國2022年的GDP下滑0.2％，甚至拖累美國​​經濟幾年時間。（中時新聞網 葉明芳）

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