SpaceX「星艦」SN9 又墜落炸成火球

在太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）心目中，讓重型運載火箭「星艦」（Starship）順利升空，送人類上火星，是該公司的第一要務。

然而，據《商業內幕》（Business Insider）和CNBC新聞網2日報導，「星艦」9號（SN9）原型火箭2日在德州波卡契卡（Boca Chica）衝上10公里的高空後，準備降落時，卻重重墜落地面，爆炸成一團火球。約高達16層樓的SN9火箭雖然身負重望，但仍遭遇了和前輩SN8一樣的命運。

報導指出，SN9在3具大如卡車的「猛禽」（Raptor）火箭引擎推升下，東部時間下午約3:25從德州東南方的波卡契卡起飛，接著逐漸熄掉引擎。就在只剩1具引擎驅動的狀況下，SN9在10公里高空盤旋了30秒左右，接著熄掉引擎，準備降落。

然而，這時SN9的機腹朝向地面，儘管火箭重新發動引擎，試圖調整方向，但靠1具引擎似乎缺乏足夠的推力，以致偏向一旁，撞上混凝土發射台，爆炸成一團火球。而火箭爆炸時，大塊鋼鐵飛落附近數千英尺外的沿海草原。當煙塵散去時，只剩下燒得焦黑的SN9殘骸。

分析指出，這次試飛凸顯的問題在於，「星艦」原型火箭從太空重返地球時，需要利用小型機翼來控制下降的速度與方向。

「各位可以看到，我們—再度—很棒地飛達10公里高的遠地點，」SpaceX航空工程師印斯布拉克（John Insprucker）在現場直播時說， 「我們只是得在降落上再多下點工夫。」

而先前「星艦」火箭試飛，問題關鍵也出在降落上。馬斯克若要實現重複使用火箭系統的願望，就必須解決降落的問題。畢竟，火箭每次發射或降落都嚴重受損，要重複使用是不可能的。

不過，馬斯克愈挫愈勇，已同時打造了多個「星艦」原型。事實上，在SN9發射時，SN10火箭已在附近的第二發射台上待命。

文章來源：SpaceX’s new Starship rocket prototype soared 6 miles above Texas, but exploded during a landing attempt

文章來源：SpaceX’s Starship prototype again explodes on landing attempt after successful launch

（中時新聞網 楊幼蘭）