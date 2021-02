SpaceX「星艦」SN9 又墜落炸成火球

在太空探索科技公司(SpaceX)執行長馬斯克(Elon Musk)心目中,讓重型運載火箭「星艦」(Starship)順利升空,送人類上火星,是該公司的第一要務。

然而,據《商業內幕》(Business Insider)和CNBC新聞網2日報導,「星艦」9號(SN9)原型火箭2日在德州波卡契卡(Boca Chica)衝上10公里的高空後,準備降落時,卻重重墜落地面,爆炸成一團火球。約高達16層樓的SN9火箭雖然身負重望,但仍遭遇了和前輩SN8一樣的命運。

報導指出,SN9在3具大如卡車的「猛禽」(Raptor)火箭引擎推升下,東部時間下午約3:25從德州東南方的波卡契卡起飛,接著逐漸熄掉引擎。就在只剩1具引擎驅動的狀況下,SN9在10公里高空盤旋了30秒左右,接著熄掉引擎,準備降落。

然而,這時SN9的機腹朝向地面,儘管火箭重新發動引擎,試圖調整方向,但靠1具引擎似乎缺乏足夠的推力,以致偏向一旁,撞上混凝土發射台,爆炸成一團火球。而火箭爆炸時,大塊鋼鐵飛落附近數千英尺外的沿海草原。當煙塵散去時,只剩下燒得焦黑的SN9殘骸。

分析指出,這次試飛凸顯的問題在於,「星艦」原型火箭從太空重返地球時,需要利用小型機翼來控制下降的速度與方向。

「各位可以看到,我們—再度—很棒地飛達10公里高的遠地點,」SpaceX航空工程師印斯布拉克(John Insprucker)在現場直播時說, 「我們只是得在降落上再多下點工夫。」

而先前「星艦」火箭試飛,問題關鍵也出在降落上。馬斯克若要實現重複使用火箭系統的願望,就必須解決降落的問題。畢竟,火箭每次發射或降落都嚴重受損,要重複使用是不可能的。

不過,馬斯克愈挫愈勇,已同時打造了多個「星艦」原型。事實上,在SN9發射時,SN10火箭已在附近的第二發射台上待命。

文章來源:SpaceX’s new Starship rocket prototype soared 6 miles above Texas, but exploded during a landing attempt

文章來源:SpaceX’s Starship prototype again explodes on landing attempt after successful launch

(中時新聞網 楊幼蘭)