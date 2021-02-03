歐股｜德拉吉接組閣大任 義股激昂

英國FTSE指數收報6,507.82點，跌8.83點（或0.14％）。德國DAX指數收報13,933.63點，漲98.47點（或0.71％），創兩周新高點。法國CAC指數收報5,563.05點，跌0.06點。受到汽車股帶動，泛歐指數STOXX 600收報407.27，漲1.35點（或0.33％）。

為了挽救經濟，在義大利前總理孔蒂（Giuseppe Conte）於1/26日請辭後，為了快速重新組建新政府，義大利總統馬特雷拉（Sergio Mattarella）3日徵詢德拉吉的組閣意願，德拉吉（Mario Draghi）同意接下重任。

由於德拉吉有成功解決歐債危機的資歷，市場看好德拉吉領導的新政府將可幫助義大利走出這次疫情帶來的經濟危機，帶動義大利股債市雙雙大漲，義大利主要股市FTSE MIB 3日走揚，彈升2.1％，義大利10年期公債收益率大跌。

Siemens新一季財報更勝市場預期表現。有鑒於中國與德國經濟持續從Covid-19疫情中復甦，Siemens調升2021營運前景，3日股價上漲1.8%。

近周在Reddit散戶網軍的史詩級大軋空之下，對沖基金瘋狂血崩，GameStop截至1月底噴漲逾1,600%，而這股狂熱在散戶資金亂套之後，似乎也逐漸降溫，本周GameStop持續打回原形，累積連續3日跌幅超過70%。在主要券商設下的交易禁令後，其他Reddit網軍概念股也難以倖免於難，隨著地心引力往地球表面持續走跌。

在近日大幅修正後，GameStop 3日股價小漲1.92美元或2.12%、報92.41美元，美國連鎖電影戲院AMC股價則是反彈上漲超過14%。

延伸閱讀

美股｜4指數漲跌互見 Alphabet噴漲7.3％

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!