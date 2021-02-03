美股｜4指數漲跌互見 Alphabet噴漲7.3％

科技巨頭Google母公司Alphabet與亞馬遜發布亮眼財報，顯示在後疫情時代大型科技公司仍具競爭力，而散戶發動的GameStop與白銀戰役似乎也伴隨投機熱潮消退而暫時休兵，美股本周連2日大漲。美股道瓊指數、標普500指數3日微幅上漲，連續三個交易日上漲。

道瓊指數小漲36.12點（或0.12%）、收30,723.6點。那斯達克指數小跌2.23點（或0.02%）、收13,610.54點。標普500指數漲3.86點（或0.1%）、收3,830.17點。費城半導體指數跌64.45點（或2.12%），收2,982.87點。

Google母公司Alphabet在發出亮眼財報之後，推升股價收盤漲7.3%，也成為標普500指數3日上漲的主要動力。受到疫情商機挹注，Alphabet核心廣告業務強勁成長，帶動第四季營收再次刷新單季新高紀錄，創下單季營收達569億美元，成長23%，其中廣告業務貢獻462億美元，貢獻整體營收達81.2%。

亞馬遜執行長貝佐斯發布震撼彈，將於第三季轉任執行董事長，3日收盤股價走跌2%。最新一季財報則迎來史上最高一季的季度營收，帶動公司營收飛越象徵性的千億美元關卡，達1,225.6億美元。

4大科技巨頭包括蘋果、亞馬遜、臉書以及Google母公司Alphabet，僅Google股價上漲7.28%。電動車大廠特斯拉股價下跌18.10美元或2.07%、報854.69美元。

至於近日暴跌的GameStop股價則是小漲1.92美元或2.12%、報92.41美元，美國連鎖電影戲院AMC股價則是反彈上漲超過14%。

至於美國總統拜登在本周一與10名美國參議院共和黨籍議員討論規模高達1.9美元的經濟刺激法案，但市場預估這份新紓困案不太可能順利推動。最新消息指出，參議院民主黨籍議員舒默（Chuck Schumer）表示，參議院達成協議，他正式成為多數黨領袖，不過也與共和黨領袖達成協議，讓共和黨決定何時推進提名和立法的委員會。

有小非農之稱的ADP數據，周三公布美國1月民間就業人數增加17.4萬人，優於市場預估增加5萬人，顯示美國就業市場恢復成長動能，美國經濟也正在恢復。

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