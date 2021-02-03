貝佐斯將辭亞馬遜CEO

拜年底假期銷售暢旺所賜，電商巨擘亞馬遜（Amazon）上季營收寫下1,255.6億美元的新高紀錄，首度突破千億美元大關。創辦人執行長貝佐斯更出人意料拋出交棒震撼彈，宣布自己將於第三季卸下執行長一職，由AWS雲端事業大將賈西（Andy Jassy）接班，此人事布局也凸顯亞馬遜以雲端服務為先的策略規劃。

儘管業績創新高，但亞馬遜周三跳空開高後不久即引來獲利了結賣壓，股價從大漲逾1％下滑至平盤以下，報3,369美元，小跌0.3％。

貝佐斯向員工發文表示，自己交棒並不是退休，而且「從來沒有這麼充滿活力」。他強調接下來擔綱執行董事長，仍參與亞馬遜重要決策，可投入更多時間與精力於「新產品或初期計畫」，如「貝佐斯第一天基金」（Day 1 Fund）、「貝佐斯地球基金」、他的私人太空事業Blue Origin、華盛頓郵報等。

身為全球最大線上零售商，亞馬遜去年第四季營收1,256億美元，成為繼蘋果之後第二家單季營收突破1,000億美元里程碑的企業，每股盈餘14.09美元，兩項數據遠超出分析師預估的1,197億美元、7.23美元。

上季亮眼的表現部分歸功於去年底的購物旺季，亞馬遜稱此次假期銷售打破紀錄，在全球共銷售逾10億件商品，此外，因疫情延後舉辦的Prime Day，也是該季業績增長的另一助力。

自疫情爆發以來，人們對網購的需求不斷增加，讓亞馬遜的電商事業擴張至前所未見的規模。實體商店不斷關門的同時，亞馬遜則須招募逾40萬人以因應龐大的訂單。

由賈西執掌、亞馬遜重點事業AWS上季收入成長28％至127億美元，略遜華爾街預估的128億美元。

亞馬遜預估，第一季營收將介於1,000億到1,060億美元，雖低於去年第四季水準，但仍較前一年同期躍升33～40％，也高於分析師估的958億美元。