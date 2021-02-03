2/4 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜SpaceX星艦SN9又爆炸 FAA調查

美國太空探索公司（SpaceX）希望用來將人類戴上火星的原型火箭星艦SN9號周二降落時再次發生爆炸，美國聯邦航空總署（FAA）已表示將就事件展開調查。FAA先前因調查SpaceX類似火箭星艦爆炸事故，曾要求該公司延後對SN9的試射。

美國 ｜上月民間就業人數增17萬 優於預期

ADP周三公布1月民間就業人數增加17.4萬人，優於市場預估的增加5萬人，顯示就業市場恢復成長動能。其中，中小企業合計增聘13.5萬人，大企業增聘3.9萬人。去年12月就業人數從原先公布減少12.3萬人，修正為減少7.8萬人。

墨西哥｜去年海外勞工匯款金額增11%

墨西哥央行表示，去年來自海外勞工匯款金額達406億美元，比2019年高出11％。高盛指出，美國去年經濟活動與就業市場萎縮對於匯回墨西哥資金並無影響，並預估在匯款金額創紀錄與貿易順差，抵銷來自海外遊客的收入損失，將使該國去年經常帳順差占GDP比重超過2.5％。

德國｜ 西門子獲利報喜 調高全年度財測

德國工程巨頭西門子（Siemens）3日發布財報，受到2021財年第一季（迄至2020年12月31日）獲利成長激勵，西門子調高2021財年財測，料有個位數中高位增幅。西門子該季淨利從前年同期的10.8億歐元激增到13.8億歐元，營收由前年同期136.8億歐元增至140.7億歐元。

俄羅斯｜權威期刊背書 自製疫苗有效率91％

英國權威醫學期刊《刺胳針》（Lancet）2日公布初步分析，俄羅斯自行研發的新冠疫苗「史普尼克V」（Sputnik V），有效性高達91.6％。《刺胳針》的背書，對尋求在全球疫苗競賽名列前茅的俄國總統普丁來說是一大勝利，這不僅對俄國的科學實力投下信任票，也打臉國際對俄國疫苗欠缺公開試驗數據的批評。

土耳其｜上月CPI年增14.97％ 央行示警恐續走升

土耳其統計局3日宣布，1月消費者物價指數（CPI）年升14.97％，與去年12月的年增14.6％相比微幅升溫。月率方面，土國1月CPI月增1.68％，12月月增1.25％。土國央行貨幣政策委員會在上月報告重申，在優先穩定物價的前提下，會依循通膨目標架構做決策，央行同時警告未來幾個月通膨率恐進一步走升。

澳洲｜谷歌臉書嗆退出市場 微軟有意補空缺

澳洲政府力推媒體內容付費法案，引發美國科技巨頭谷歌、臉書反彈，揚言若法案上路將退出澳洲市場，微軟有意卡位填補空缺，3日表態全力支持澳洲此項立法。澳洲總理莫里森上周接洽微軟執行長納德拉後，1日透露一旦谷歌撤銷澳洲搜尋服務，微軟搜尋引擎Bing準備進軍澳洲擴大布局。