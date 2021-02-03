怕GME之亂惹禍上身？穆斯克暫别推特

由做空機構香櫞研究（Citron Research）所帶起的美國遊戲零售商GameStop(美股代號：GME)股票軋空大戲，加上百萬散戶聲援下，以及實際上為對沖基金相互屠殺戲碼，GME上周飆漲700％，股價最高一度來到469美元，但隨著空單大舉回補，本周連2個交易日暴跌90%，不過周三盤前一度大漲10%，預料事情不會這麼快結束。至於這起事件另外一個焦點，就是不斷鼓勵散戶對抗的全球首富、特斯拉執行長穆斯克在2日宣布暫時告別推特。

馬斯克在擔任特斯拉執行長這段期間，迎來電動車投資狂潮，特斯拉股價水漲船高，由於穆斯克的財產幾乎是特斯拉股權，穆斯克身價也大幅上漲，今年1月正式超過蟬聯多年全球首富寶座的亞馬遜創辦人貝佐斯。

然而，穆斯克就算成為全球首富，也不改在推特隨心所欲發文的個性。這陣子除了以一句「Gamestonk!」搭上GME軋空大戲，並對散戶精神喊話，要給這些做空機溝教訓，並附上Reddit討論版WallStreetBets連結，而這就是這次GME暴漲暴跌的核心角色討論地區，這也讓市場看見，散戶不是能只被機構養套殺的可能性。

穆斯克也在這段期間把自己的推特介紹改成比特幣，並在比特幣突破2萬美元關卡，甚至站上3萬美元關卡後，指稱他對比特幣有興趣，導致比特幣波動更加劇烈。去年12月則是貼出一張模仿《Vogue》雜誌封面、寫著「Dogue」，這暗指加密貨幣狗狗幣，導致該檔加密貨幣一度躍升市值第十大地位。

至於穆斯克為何會暫時告別推特上4500萬名粉絲？外國財經媒體專欄作家Lionel Laurent表示，隨著拜登政府的間管單位可能開始調查近來市場劇烈波動情緒的原因，這些投資人會自己開始擔憂。

穆斯克於2018年就曾被美國證管會（SEC）關切，穆斯克當時聲稱他獲得能讓特斯拉私有化，所需要的融資金額，這讓SEC決定對穆斯克出手，最終他與SEC達成和解，穆斯克必須繳交和解金、卸下特斯拉董事長職位，以及遵守自我管控言論等措施，才能回到推特。穆斯克也曾在2019年、2020年短暫離開過推特。

除了推特，近期火速爆紅的語音社群平台Clubhouse，就是因為穆斯克於2月1日接受去年獲得大批散戶開戶、卻在這次GME事件限制投資人購入股票的海外券商Robinhood執行長Vlad Tenev對談。穆斯克執問為何平倉散戶的股票，Vlad Tenev解釋，主要是美國國家證券結算公司（NSCC）緊急要求存入30 億美元保證金所引發的問題。

這起討論也因穆斯克的參與，讓Clubhouse迅速成為焦點，甚至有不少大咖藝人也宣布加入該家社群平台，甚至一度擠爆聊天室。

（中時新聞網 呂承哲）

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