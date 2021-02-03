越南爆大規模本土感染 升為中低風險國家

全球COVID-19疫情於1月中旬達高峰趨緩，但仍然嚴峻，中央流行疫情指揮中心表示，目前美洲、歐洲為疫情流行中心，另越南近期爆發感染源不明的大規模群聚，迄今累計271例本土感染者，疫情熱點集中在北部海陽省，但相關病例分布已擴及10個省市，當局研判具爆發次波疫情風險。因此，即起將越南自低風險國家調整至中低風險國家

根據最新分級，低感染風險國家/地區為紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、馬紹爾群島、柬埔寨。中低感染風險國家/地區則有澳洲、新加坡、越南。

指揮中心監測資料顯示，全球累計103,802,724例確診，分布於193個國家/地區；病例數以美國26,531,092例、印度10,766,245例、巴西9,283,418例、俄羅斯3,884,730例及英國3,852,623例為多；病例中2,257,908例死亡，以美國455,201例、巴西226,309例、墨西哥159,100例、印度154,486例及英國108,013例為多。

民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

指揮中心提醒民眾，出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

（中時 林周義）

世界疫情地圖

資料來源：Johns Hopkins CSSE