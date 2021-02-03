今年全球成熟製程代工產能 台積穩居第一

一向被譽為護國神山的台積電，在最新調查中，又奪得全球成熟製程代工產能龍頭。韓媒指出，市調機構Counterpoint Research今發布報告顯示，在今年全球成熟製程代工產能（指40奈米以下製程）中，預計台積電占比將達28%，穩居第一。

《韓聯社》報導，台積電在今年全球成熟製程代工產能中的占比將達28%，排名第一，聯電排名第二，占比將達13%，中芯國際排名第三，佔比將達11%，三星則排名第四，占比將達10%。

根據市調機構TrendForce數據顯示，今年三星在全球晶圓代工市場的營收占比為18%，而台積電將達到54%。今年全球晶圓代工市場預計將年增6%，達894億美元。

Counterpoint Research表示，2021年到2023年，主要晶圓廠可能會經歷大規模設備投資周期，台積電、三星及英特爾將繼續在資本支出上保持領先地位，在本土和美國都將建立新的產能。

此外，近年來，台積電、三星都在嘗試增加荷蘭艾司摩爾（ASML）的EUV（極紫外光）光刻機數量。Counterpoint Research預估，到2022年底，台積電將擁有約90台EUV機台，而三星將擁有45至50台。

TrendForce並表示，展望2021年下半年至2022年，台積電和三星都計畫積極擴大其5奈米產能，以應對其HPC客戶在2022年對組件的高需求。

文章來源：韓聯社

（中時新聞網 葉明芳）

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