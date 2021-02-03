GME之亂後…美股逢回布局 專家點名2族群

根據refinitiv（1/28）統計截至目前S&P500指數中有159家企業公布財報，其中83%公司公布獲利超出預期，其中以科技、通訊服務類股營收／盈餘優於預期的比例較高，此顯示上述兩族群即使在經濟可能受疫情影響的狀況下仍能繳出正面表現，相關族群有望繼續扮演美股的重要推手。目前預期2020年第四季企業獲利預估年減4.7%，較2020年12月底預估的年減9.2%上修，放眼2021年第一季企業獲利可望重回正成長18.1%，2021全年獲利預估年增22.6%，回歸雙位數增長。

日盛全球智能車基金經理人王亨表示，近期散戶對做避險基金導致市場波動僅為短期零星事件，未來並不會常發生。此外，儘管上周對沖基金作空部位損失慘重，不過目前並未出現骨牌效應，金融市場的流動性沒有出現緊縮的現象，泰德利差仍持穩在15bps上下。根據OECD及IMF最新預測，美國經濟增長將在2021年V型反轉，GDP可望自2020年的-3至-4%彈升至+4至+5%；聯準會官員亦表明，短期寬鬆貨幣政策不變。市場正在回歸原動力，貨幣政策寬鬆和經濟成長緩步復甦，依然支撐美股前進動能。

王亨指出，今年以來美股科技巨頭繼續帶領推動大盤上漲，以科技股為主的納斯達克綜合指數今年迄今上漲5.6%。在進入財報季後，科技股業績仍能看到非常強勁的盈利表現。除此之外，亦看好電動車產業，主因拜登上台後計畫將美國政府約65萬輛車隊更換為電動車，力推電動車及可再生能源轉型，電動車產業如虎添翼。目前來看，車用半導體目前出現缺貨現象，再加上整體半導體產業產能已趨緊繃，IHS Markit預估車用晶片缺貨現象要到今年下半年才能緩解，此有望帶動價格上漲，且長線來看，在汽車電氣化及智能化程度提升的其況下，單車半導體使用價值亦較燃油車大幅成長，因此正面看待車用半導體未來的表現。

（ 時報資訊 任珮云）

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