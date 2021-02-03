晶片缺貨汽車業哀號 美議員致函白宮求解

聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）與共和黨參議員柯寧（John Cornyn）等15人，今天敦促白宮與國會共同努力，以解決全球半導體晶片短缺對汽車產業造成的損害。

來自密西根州、俄亥俄州、田納西州、威斯康辛州、伊利諾州、印第安納州與南卡羅萊納州等主要汽車產地的多位參議員，致函白宮警告「（晶片）缺貨將影響後疫情時期的經濟復甦」。

因為半導體交貨問題，全世界汽車製造業者都在關閉組裝生產線。由於川普政府時期採取數個行動對付中國晶片廠，讓缺貨情況更為惡化。

目前缺貨已衝擊到福斯（Volkswagen）、福特（Ford Motor）、速霸陸（Subaru）、豐田（Toyota Motor）、日產（Nissan Motor）和飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）等其他車廠。

對此，白宮並未立即置評。

路透社報導，全球晶圓代工龍頭台積電及相關科技廠所在的台灣，是致力解決晶片缺貨的核心。

台灣相關廠商已經承諾加速生產，政府方面也已敦促各廠解決問題。

路透社說，經濟部長王美花辦公室上月底表示，部長將於本週末將以視訊方式跟美國召開供應鏈對話，主要讓產業業者互相對話，領域不限於半導體產業。

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