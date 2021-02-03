輝瑞上季轉盈 2億劑新冠疫苗5月提前交貨

美國製藥公司輝瑞上季由虧轉盈，並上修今年全年獲利財測，該公司並宣布預計在5月之前，向美國交付2億劑新冠狀病毒疫苗，比最初預測於7月交貨的時間提前。

輝瑞與德國製藥商BioNTech合作開發新冠肺炎疫苗。這家美國製藥大廠並表示，到今年底前，其全球的新冠肺炎疫苖交貨量可望達到20億劑。

輝瑞表示，截至1月31日，該公司已經已交付6,500萬劑其兩劑型的新冠疫苗，其中向美國政府交付的數量為2,900萬劑。

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）公布的數據，截至本周一，美國已經接種1,700萬劑輝瑞疫苖。

與其他新冠疫苗生產商一樣，輝瑞一直難以滿足龐大的接種疫苖需求，最近該公司已獲得法國藥廠賽諾菲（Sanofi）襄助，將代工生產1億劑的輝瑞疫苗。

輝瑞周二宣布去年第四季營收年增11.82%，為116.84億美元，優於市場預期的114.3億美元。淨利達5.94億美元，扭轉了2019年同期的淨損3.37億美元。經調整後每股盈餘為0.42美元，略低於市場預估的0.5美元。

去年全年營收成長近2%，為419.08億美元。全年淨利為96.16億美元，較前一年同期下滑近41%。

該公司並表示，如果有證據顯示新冠狀病毒變異毒株對輝瑞疫苗已經產生抗藥性，該公司已經做好應對的準備。

近來包括佛奇博士（Anthony Fauci）在內的美國衛生官員都表示，他們擔心目前市場上的疫苗，在預防更具傳染性的新變種病毒可能效果變差。

此外，輝瑞預測2021年新冠肺炎疫苗將帶來150億美元收入，因此將全年每股盈餘展望從3～3.10美元上修至3.10～3.20美元。

（ 時報編譯柯婉琇綜合外電 ）

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