澳肥單不妙 這國重新開採對陸供應鐵礦石

大陸一向是澳洲鐵礦石最大的出口國，尤其在去年全年進口高達11.7億噸，鐵礦石價格也一度飆到176.45美元/噸，同比增加9.5%，創下歷史新高。

最新消息指出，世界鐵礦石儲量大國——獅子山共和國新唐克里裡鐵礦項目，已將鐵礦石裝船發貨啟航前往大陸市場，這是該項目2020年9月23日正式啟動以來，首次裝船發貨。

大陸《金十數據》報導，以2019年為例，當年在大陸進口的10.38億噸鐵礦石中，就有6.6億噸就來自澳洲，佔比高達63.5%。受大陸等買家強勁需求影響，澳洲在之前的一份資源和能源季度報告中指出，該國將2021年度鐵礦石出口收入目標定為1230億美元（約台幣3.49兆元）。

不過，澳洲這一目標很有可能要落空了，因為大陸鐵礦石供應源正不斷實現多元化。報導引述《新華社》消息，世界鐵礦石儲量大國——獅子山共和國的新唐克里裡鐵礦項目，在1月29日將鐵礦石裝船發貨啟航前往大陸市場，這是該項目2020年9月23日正式啟動以來，首次裝船發貨。

報導指出，鐵礦石是獅子山共和國經濟發展的支柱，而新唐克里裡鐵礦項目則是該國最大的外商投資項目，當前由陸企慶華投資公司投資運營，鐵礦總佔地面積408平方公里，資源量高達近137億噸。

根據數據顯示，大陸自2011年起從獅子山共和國進口鐵礦石，在鐵礦石價格處於低位的2015-2017年，大陸自獅子山共和國進口近1400萬噸鐵礦石；但自2018年唐克里裡項目停產起，大陸自獅子山共和國進口量驟降至100萬噸以下，2020年大陸對其進口量還跌至0。

當前，新唐克里裡鐵礦項目鐵礦石首船對陸出口，這意味著獅子山共和國將成為大陸在海外獲取優質鐵礦石的又一重要來源，這也將有助於實現大陸鐵礦石進口多元化，以減少對澳洲鐵礦石的依賴。

（中時新聞網 葉明芳）

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