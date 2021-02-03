財報給驚喜 Alphabet盤後大漲近8％

谷歌母公司Alphabet上季財報意外強勁，以及核心廣告業務強勢重返增長，受此激勵，周二Alphabet盤後股價大漲近8%。

Alphabet去年第四季營收年增23%，為569億美元，超出市場預期的531.3億美元，且成長力道亦優於2019年同期的成長17%，顯示谷歌廣告業務在去年第二季大幅放緩之後展開了穩定的復甦。

第四季調整後每股盈餘為22.30美元，遠超出分析師預期均值每股15.90美元。

Google Cloud事業第四季營收為38.3億美元，略高於分析師預估的38.1億美元。

根據StreetAccount調查，Alphabet上季「流量獲取成本」（TAC）為104.7億美元，超出市場預期的93.2億美元。

Alphabet去年第四季廣告營收達到462億美元，年增22%，大舉逆轉了第二季的疲弱表現，當時新冠肺炎疫情爆發促使廣告商撤銷支出，導致該公司的廣告營收較前一年同期大減8%，谷歌營收更首度較前一年同期衰退。

YouTube廣告部門第四季營收年增46%，達到68.9億美元，超出分析師預估的61.1億美元。公司高層表示，YouTube的觀看人數大幅成長，且觀看影片時間延長。谷歌業務長Philipp Schindler表示，現在YouTube年齡介於18至49歲的用戶群已經超過所有線性電視（Linear TV）網路的總和，超過1億人從他們的電視機播放YouTube影片。

YouTube在「直接反應廣告」（direct-response ads）上的成長尤其強勁。Schindler表示，3年前直接反應廣告在YouTube上幾乎不存在，現在已經成為YouTube最大、成長最快的廣告產品之一。

Alphabet亦首次單獨列出其雲端事業的營業損益，其全年虧損56.1億美元，第四季虧損12.4億美元，顯示該業務目前仍處於投資模式。

相較之下，亞馬遜的雲端事業去年營業利益達135.3億美元，上季營利為35.6億美元。

Google與Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）在法說會上表示：「我對這部分取得的進展感到非常滿意，我們也將繼續進行有紀律的投資，以擴大業務規模並改善獲利能力」。

他並表示，Google Cloud營收較去年同期成長47%，谷歌雲端平台（GCP）的增長仍顯著高於整體雲端業務成長，且公司的雲端業務在2020年獲得了數十億美元的交易。

財務長波拉特（Ruth Porat）則表示，雲端部門將繼續增加在銷售與技術方面的人員聘用。

此外，Alphabet包括生命科學單位Verily與自動駕駛車事業Waymo在內的「Other Bets」部門，第四季營收為1.96億美元，全年營收為6.57億美元，惟全年營業虧損為44.8億美元。

谷歌的「其他收入」部門第四季營收達66.7億美元，高於2019年同期的52.6億美元。公司高層表示已完成對Fitbit的收購，未來其業績將列入這個「其他收入」部門。

（時報資訊 柯婉琇）