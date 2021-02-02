GameStop之亂 散戶再出擊 生技股成目標

美國網路論壇Reddit鄉民在電子遊戲零售商GameStop一役，成功軋空對沖基金大戶，如今散戶大軍資金轉進被放空的生技股，帶動BioCryst Pharmaceuticals和Inovio Pharmaceuticals股價飆漲逾30％。由於散戶引爆交易狂潮，線上交易平台羅賓漢（Robinhood）表示，為因應財務需求，已籌募到34億美元（約951億台幣）資金。

鄉民發動「生技大戰」前，有人在Reddit網站的股票和期權討論版WallStreetBets發文稱，BioCryst研發的遺傳性血管水腫新藥Orladeyo，一天只要服用一次，已在2020年12月獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）核准，不僅最近取得日本批准，預計歐盟會在第二季給予許可，直呼BioCryst公司股價太委屈，是「市場上最被低估的個股」。

另有用戶發文號召散戶用鈔票支持Inovio，稱聯手做多Inovio，軋死空頭，不僅能凸顯金融體系不公，還能揭露大藥廠和FDA聯手阻撓創新科技腐敗的一面。Inovio公司正致力研發新冠疫苗和子宮頸癌的癌前症狀治療，並希望用一次性注射取代手術。發文吸引散戶買盤湧進，美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，投資管理公司「貝萊德」也大舉加碼持有Inovio股票。

此外，線上交易平台羅賓漢宣稱，已籌募34億美元資金，數額比羅賓漢成立以來募得的總資金還多。羅賓漢說，這筆注資顯示投資人信心堅強。過去一周在華爾街上演的GameStop多空對戰戲碼，由於波動過於激烈，羅賓漢甚至限制散戶購買該股，引發全球熱議。

透過Reddit等社群媒體平台集結的散戶，利用羅賓漢大量買進GameStop等經營不善的公司，目的是要狙殺對沖基金（避險基金）等大型券商。

（中國時報 諶悠文）

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