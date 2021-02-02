全球最受尊崇企業 華碩、台積、廣達入榜

美國《財富》雜誌（Fortune）公布2021年全球最受尊崇企業排名，蘋果連續14年穩坐冠軍寶座。台灣今年共有三家公司進榜，分別是華碩、台積電及廣達。

今年全球進榜企業共有332家，財富雜誌只公布前50名企業，台灣三家進榜企業都在50名之外，僅按照英文字母排序。從產業內排名來看，台積電停留在半導體產業第二名（第一名輝達），華碩則從去年的電腦業第五名退到第六名（第一名蘋果），廣達去年未進入名單。

財富雜誌委託Korn Ferry管理顧問公司，訪問全球52個產業共3,820位企業高層、董事及證券分析師，從超過1,500家企業當中選出332家企業。這些企業分別由所屬產業的受訪者給予評分，評分項目包括投資價值、管理品質、產品、社會責任、徵才能力等九項。

由於去年以來，新冠肺炎疫情造成全球人口行動受限，居家辦公更加凸顯科技人性的重要性。這段期間大家不僅靠科技聯繫感情、自娛娛人，甚至還得靠科技取得三餐，因此今年蟬聯排行榜前三名的企業都是重視人性化服務的科技公司，依序是蘋果、亞馬遜、微軟。

今年首度擠進全球前50家最受尊崇企業排行榜的公司，還包括第37名的輝達電子（Nvidia）、第42名的亞培（Abbott）及第50名的PayPal。

除了蘋果連續14年穩居寶座之外，今年總排名第四的迪士尼也連續18年蟬聯娛樂產業第一名。

過去一年來居家辦公造就大量網路服務及醫療需求，相關產業的領導業者名次也突飛猛進。今年首度擠進全球前十大最受尊崇企業排行榜的網飛（Netflix），總名次從去年的第14名跳到第九名。

美國兩大零售通路沃爾瑪及Target也因在疫情期間供應民生必需品而受惠。沃爾瑪今年總名次從第18名前進至第11名，是2011年以來最高名次。Target今年總名次也從第22名前進至第17名，是2008年以來最高名次。