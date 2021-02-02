美股｜道瓊漲近500點 GameStop暴跌60%

美股散戶抱團的WSB概念股重挫，其中GameStop暴跌逾60%，顯示股市小蝦米大進擊狂潮已有降溫跡象。亞馬遜、谷歌母公司Alphabet領漲之下，美股接續1日行情，2日繼續接力漲勢，四大指數全面開漲，漲幅均超過1%，其中道瓊暴漲470點，寫下去年11月以來最佳表現。

道瓊指數噴漲475.57點（或1.57%）、收30,687.48.91點。那斯達克指數大漲209.38點（或1.56%）、收13,612.78點。標普500指數上漲52.45點（或1.39%）、收3,773.86點。費城半導體指數上漲47.33點（或1.58%），收 3,047.33點。

亞馬遜與谷歌母公司Alphabet是激勵2日S&P 500指數漲勢的原動力，各成分股漲幅均超過1%。根據IBES資料顯示。S&P 500指數公司中逾80%的公司財報更優於預期。標普11大板塊全面走揚，由金融、工業和非必需消費品帶頭領漲。

白銀價格1日創近11年來最佳表現，2日瞬即吐回10%，為去年8月以來最糟表現。

除了受到民主黨將在國會提出預算和解程序激勵外，美國COVID-19本土新增病例已經連三周下滑，是從去年9月以來首見，市場情緒一片樂觀。

共和黨人組成的10人小組，1日稍早與總統會晤提出小規模6,180億美元刺激方案細節，不到拜登1.9兆美元紓困計畫的1/3。但同一時間，舒默和裴洛西已經提出預算和解程序，在此程序下，預算只需國會多數票就能通過。

另外，Pacific Life Fund Advisors資產配置負責人高赫曼(Max Gokhman)表示，散戶狂潮熱度不可避免的持續降溫，而現在更是直接墜落地球表面。投資人也再次重回是美股市場，這可能是推動美股本周反彈的主因。

美股連兩天大漲，反觀GameStop卻是一副跌落神壇慘狀，在上一周累計大漲400%之後，2日走跌逾60%，自上周五以來，GameStop累計跌幅超過70%。AMC則大跌40.74%。

至於5大科技巨頭，蘋果上漲0.63%；Alphabet(GOOGLE)上漲1.38%；微軟微跌0.058%；Facebook上漲1.94%；亞馬遜上漲1.11%。台積電ADR上漲1.41%。

個股表現：

亞馬遜（AMZN）漲1.11%，收3,380美元。亞馬遜創辦人貝佐斯宣布，他將卸下執行長一職，離開他27年前創立的公司的領導權，轉任董事會主席。亞馬遜表示，貝佐斯將在今年第三季卸下執行長一職，亞馬遜網絡服務首席執行長安迪·賈西（Andy Jassy）將接任亞馬遜執行長。

Alphabet（GOOGLE）漲1.38%，收1,919.12美元。

阿里巴巴（BABA）漲3.5%，收260.00港元。

埃克森美孚（XOM）漲1.58%，收45.63美元。

輝瑞（PFE）跌2.26%，收34.99美元。輝瑞去年第四季財報好壞參半，獲利遜於預期。

Lumentum（LITE）跌7.82％，收88.14美元。

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