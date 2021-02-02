台積產能擠爆！外媒爆三星叼走超微大單

韓媒上周報導，特斯拉找上三星生產5奈米製程晶片，最近又傳出超微（AMD）可能將部分繪圖處理器（GPU）及應用處理器（APU）交給三星代工，以降低台積電產能滿載、無法滿足超微需求的衝擊。短短一周，韓媒兩爆料台積電無法負荷掉單，究意安什麼心可想而知。

台積電目前為超微代工所有產品，包括Zen 3 CPU、RDNA 2顯卡等。南韓科技論壇Clien.net傳出，超微希望提高產量約5成，但台積電滿手訂單分身乏術，除了優先服務大咖客戶蘋果，其他客戶高通、NVIDIA（輝達）也排隊等產能，所以只好委託三星來因應其生產需求。

外傳超微考慮把部分APU、GPU交由三星操刀，畢竟三星為全球第二大晶圓代工廠，先進製程有一定水準，且據說報價更便宜。

報導稱，超微可能成為三星3奈米製程的首批客戶之一，但超微仍在評估中，尚未跟三星達成最後協議，因為短期來看，超微把生產重心轉移到新工廠的總成本，可能高於產量減少所造成的損失。

韓媒Asia-E上周引述業界消息指出，特斯拉找上三星，預計採用5奈米製程極紫外光（EUV）微影技術生產晶片，而非外界預期的台積電。

這款晶片將用於特斯拉電動車的核心運算特殊應用晶片（ASIC），包括駕駛輔助系統、動力傳動、車用資訊娛樂、車體電子元件等4大應用領域。預計新晶片於2021年第4季量產，2022年特斯拉推出的電動車可望內建這些晶片。

（中時新聞網 吳美觀）

延伸閱讀

英特爾新繪圖處理器 台積電參一咖

韓媒爆特斯拉自駕車 找三星5奈米救援

肥單沒了？三星首次回應英特爾外包