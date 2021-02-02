傳統車廠加入電動車大戰 特斯拉式微

隨著近年環保議題逐漸吸引大眾目光，電動車自此快速崛起，根據歐洲電動車報告（European Electric Car Report），由於歐洲各國政府加速推動相關法規、市場需求增加趨勢不減，2020年歐洲超車中國成為全球最大的電動車市場，不過電動車市場的龍頭寶座也易主。

根據統計報告顯示，2020年歐洲電動車銷量達到133萬輛，超過中國的125萬輛，成為全球最大電動車市場，且根據專家預測，歐洲車市的電動車比例將會只增不減，該報告預估，2021年電動車在市場的占比將從2020年的12.4%提升至15.5%。

根據統計，歐洲最暢銷的電動車款為雷諾汽車的Zoe，擠下2019年的銷售冠軍特斯拉Model 3。特斯拉在歐洲的領導地位正逐漸退去，該車廠去年在歐洲交車量僅9.7萬輛，低於2019年的10.9萬輛。

2019年時，歐洲電動車市場的龍頭由特斯拉輕鬆拿下，總交車輛超過10.9萬輛，佔據歐洲電動車市場的31%。然而2020年卻出現了嶄新趨勢，歐洲電動車龍頭寶座由市占率24%的福斯汽車拿下，第二名則為雷諾-日產-三菱聯盟（Renault-Nissan-Mitsubishi），擁19%的市占率，特斯拉則跌至第三名，市占率降至13%。

專家指出，為了達到歐盟的碳排放標準、避免罰款，歐洲各車廠加速製造電動車。福斯集團便於1月底時坦承，儘管該企業在2020年下半年急起直追，但仍未達到歐盟的碳排放標準，恐怕將面臨1億歐元的罰款。

根據專家分析，為了衝刺碳排放標準，各傳統車廠相繼加入電動車大戰，因此衝擊到特斯拉的領導地位。車業分析師Matthias Schmidt表示，隨著各國對碳排放的目標越趨清晰，特斯拉未來將面對更加激烈的市場競爭。