緬甸政變 當地台商最憂心歐美經濟制裁

緬甸傳出「政變」，是否波及台商旗下緬甸廠營運備受關注。已在緬甸社廠的寶成工業、宏全國際及達新工業1日異口同聲表示，目前均正常上班及生產，沒有受到「政變」影響。不過有業者擔心「政變」後，歐美國家是否會對緬甸實施「經濟制裁」，恐怕是台商未來最擔心的問題。

另億豐計畫投資約3,500萬美元，去年底開始興建占地28.54萬平方公尺的緬甸廠，預定明年可投產固定式窗簾產品，外銷美國大型通路客戶。目前億豐旗下柬埔寨廠供應Home Depot及Walmart等美國大型通路客戶，億豐強調，緬甸廠剛在建廠中，未來將由當地營造廠視最新「政變」情況作因應。

緬甸傳出「政變」，領導人翁山蘇姬傳出遭「軟禁」，軍方電視台隨即宣布緬甸進入緊急狀態，將控制國家1年，目前緬甸對外國際電話已無法接通，台商旗下緬甸廠1日都用Line與總公司保持聯絡。

寶成發言人何明坤表示，緬甸廠目前均正常上班與生產，主要以生產adidas鞋為主，迄今並未受到影響。由於總公司每天早上都召開「防疫會議」，可及時了解包括緬甸等海外廠的最新動態。目前包括緬甸、柬埔寨及孟加拉廠，去年度製鞋出貨量僅占集團約4％。

達新指出，達新緬甸廠生產線共計44條，主要生產雨衣、風衣及成衣，主力供貨給歐洲及日本客戶，緬甸廠營收約占公司營收比重24％。宏全說，旗下緬甸廠共有三處工廠，包括一座瓶蓋瓶胚廠，另兩座「駐廠生產」廠，包括包裝水代工充填廠及寶特瓶（PET）連線生產，主要客戶包括可口可樂等大廠，緬甸廠員工數193人，約占集團營收4.9％。

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