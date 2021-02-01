歐股｜礦物類股領漲 四大指數翻揚

歐洲股市在上周歷經去年10月以來最慘一周之後，受美國散戶大軍將目標轉至白銀市場，2月第一個交易日在礦業類股的帶領之下，四大指數全線走揚。

美國華爾街的部分，股價亦是同步走揚，投資人看似已經擺脫上周散戶瘋狂投機炒股，帶動GMC跟AMC等小型股股價暴衝的巨震。

英國FTSE指數收報6,466.42點，漲58.96點（或0.92％）。德國DAX指數收報13,622.02點，漲189.15點（或1.41％）。法國CAC指數收報5,461.68點，漲62.47點（或1.16％）。泛歐指數STOXX 600收報400.77，漲1.24點（或0.63％）。

現階段，白銀已經成為與對沖基金槓上的美國網軍投資散戶最新的進攻目標，白銀價格1日衝上近8年新高，帶動白銀開採類股及白銀ETF全面大漲。白銀價格1日一度攻上30元，收盤漲衝漲8.68%，收盤價29.25美元。帶動礦物商Fresnillo上漲近9%。

在上周歷經AZ疫苗之亂，疫苗供貨一度拉警報，歐洲市場也持續關注COVID-19疫苗的供貨的最新狀況。

英國CMC Markets市場分析師David Madden表示，我們正在見證白銀價格強勢的攀升，並帶動礦業類股走勢。

根據資料顯示，歐元區12月失業率持穩在8.3%，而歐盟官方也在1日表示，歐元區12月失業總人口數來到1,367萬人，相較去年11月的失業人口數1,361萬人略微攀升。

德國方面，因防疫封城措施壓抑消費者消費，12月零售銷售下跌更超出預期。

英國1月季調後IHS Markit/CIPS製造業採購經理人指數（PMI）上修至54.1。

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