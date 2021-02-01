美股｜費半衝漲近4% 台積ADR暴漲

美國股市在上週歷經小蝦米戰勝大鯨魚的史詩大軋空之後，2月第一個交易日美股在科技股領漲之下，四大指數全線走揚。其中以費城半導體指數漲近4%漲勢最兇猛。本周美國散戶將進攻目標轉移至白銀，也帶動貴金屬類股走揚。

市場投資人也持續關注有關COVID-19紓困法案的最新動向，華爾街財報大秀也將持續上演。

道瓊指數大漲229.29點（或0.76%）、收30,211.91點。那斯達克指數噴漲332.70點（或2.55%）、收13,403.39點。標普500指數小漲59.62點（或1.61%）、收3,773.86點。費城半導體指數上漲112.91點（或3.91%），收 2,999.99點。

在散戶大軍另闢戰場，抱團全面叫進白銀，不僅帶動銀價周一飆上8年新高價，帶動白銀開採類股及白銀ETF全面大漲。白銀價格1日一度攻上30元，收盤漲衝漲8.68%，收盤價29.25美元。

銀礦商Hecla Mining、Coeur Mining和貴金屬公司Wheaton Precious Metals股價也受到散戶推進，收盤急漲。

台股ADR 全面上揚。台積電ADR衝漲4.23%；中華電信ADR小漲1.03%；日月光ADR大漲3.9%；聯電ADR攀升2.98%。

標普500指數上漲主要是受到微軟與蘋果股價走揚帶動，微軟上漲3.32%，收239.65美元，蘋果上漲1.65%，收134.14美元。

民主黨國會議員準備推進1.9兆美元的COVID-19紓困法案，希望能靠民主黨的力量順利讓法案通關。另一方面，美國總統拜登則擬會見10名共和黨議員，希望獲得共識與支持，提高紓困法案成案的可能性。

ISM最新調查，美國1月製造業活動放緩，衡量工廠對原材料等投入的價格指標則跳升至近10年高點。

Gamestock在上周暴漲400%之後，1日大跌逾30%，收225美元，盤後股價更持續走滑，至截稿時間，擴大跌勢逾20％。AMC 1日漲0.3%，收13.3美元，盤後反轉，至截稿時間，跌逾10％。

而對於美國經濟發展，亞特蘭大聯儲行長Raphael Bostic表示他對於美國經濟復甦看法樂觀，並稱經濟成長的速度會比預期來得更快。

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!