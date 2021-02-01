GameStop、AMC、黑莓鹹魚翻生 熱門水餃股 業務藏隱憂

過去幾周散戶雄兵與華爾街大鱷對作的多空大戰，助電玩零售商GameStop、戲院營運商AMC、企業軟體供應商黑莓（BlackBerry）等水餃股飆漲，但這幾檔受惠於軋空熱的爆紅飆股，依然面臨基本面體質不良的挑戰。

拿近來成為多空交戰頭號目標的GameStop來說，近40年來販售實體電玩遊戲的商業模式，除面臨亞馬遜、沃爾瑪等零售巨頭的強勢競爭，玩家直接從線上下載遊戲，不再上門光顧買實體遊戲片，還有高層主管流動率高都帶來衝擊。

為了維持營運，GameStop努力償債並承諾加快電商化腳步。拜微軟和索尼發表新款電玩遊戲機之賜，GameStop在最近假日銷售季的電商業務營收，較一年前暴增逾三倍。

不過GameStop的核心業務仍見下滑，加上公司致力精簡瘦身，分析師預期GameStop恐陷入連續四個財年營收衰退的窘境。

全球最大戲院營運商AMC，也成了散戶熱捧的標的，主要是AMC簽了一連串財務協議，有望擺脫破產危機。AMC去年12月起靠著發債及發行新股，成功籌資13億美元，但這家連鎖戲院龍頭尚未完全脫離險境。AMC執行長艾倫（Adam Aron）上月25日警告，雖說聲請破產完全不在討論範圍內，但鑑於新冠疫情未歇還愈演愈烈，AMC未來的現金需求仍不明朗。

加拿大黑莓公司在華裔執行長程守宗（John Chen）帶領下，從生產黑莓機的手機製造商，成功轉型為企業軟體服務商。2018年14億美元收購防毒軟體製造商Cylance，未如預期助黑莓起死回生。Cylance共同創辦人麥克魯爾（Stuart McClure）2019年離職，黑莓不見起色，最近七季全虧損。