分久必合？傳雪佛龍與埃克森美孚擬合併

《華爾街日報》周日報導，消息人士透露，雪佛龍（Chevron）和埃克森美孚（ExxonMobil）執行長去年初曾討論兩家公司合併的可能性。

報導指出，在新冠肺炎疫情開始對油價產生負面影響後，雪佛龍執行長魏爾斯 （Michael Wirth）與埃克森美孚執行長伍茲 （Darren Woods）談到了這個合併的前景。

消息人士表示，這些協商僅屬於初步階段，雖然現在未繼續進行，但未來仍可能重啟協商。兩大石油巨擘代表拒絕對此消息發表評論。

雪佛龍與埃克森美孚一旦聯姻，將成為史上規模最大的合併案之一，但也可能面臨拜登政府司法部門的反托拉斯審查。

這兩家公司均由「石油大王」洛克菲勒（John D.Rockefeller）創立的標準石油公司（Standard Oil）分拆而成立。標準石油因被判定壟斷，在1911年遭最高法院下令分拆。

雪佛龍的市值為1,640億美元，埃克森美孚市值達1,890億美元，這表示兩家公司合併後市值將超過3,500億美元，也將成為全球第二大油氣公司，僅次於沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）。

自去年3月崩跌以來，原油價格已收復大部分失土，但由於疫苗接種速度較預期緩慢，以及在新冠肺炎變種病毒引發的擔憂籠罩下，原油價格仍顯得有些欲振乏力。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）