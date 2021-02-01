史詩級軋空 高盛警告：整個市場恐陪葬

高盛出具最新報告指出，在過去3個月中，被放空最嚴重的股票價格已飆升98%，引爆過去25年來最極端的軋空行情，如果這個多空大戰持續下去，整個金融市場可能陪葬。

高盛首席美股策略師David Kostin出具報告指出，最近引爆GameStop和AMC娛樂等公司股價飆升的交易活動，已經超越2000年與2009年的重大軋空事件。

報告中指出，雖然過去25年間華爾街發生過多次嚴重的軋空事件，但都沒有最近這一波如此極端。近3個月來，被空頭狙擊最嚴重的股票已經上漲98%，超過2000年與2009年大軋空時期的分別漲72%與56%。

當前整體美股做空比例仍處歷史低檔，與整體市值相比，目前標普500指數成份股的空頭比例中值為1.5%，與2000年中的占比相當，至少創下25年來新低。

但儘管如此，這次的局部極端軋空事件，仍在美股掀起巨大波瀾。為了回補空頭與應付保證金追繳，對沖基金不得不拋售多頭部位，導致這些基金偏愛做多的股票在上周下挫4%。

高盛在報告中指出，隨著散戶人數創下新高紀錄，以及在散戶的銀彈似乎仍然充足的情況下，這樣的交易熱潮不會消退，而這個極端軋空事件仍有可能引發連鎖反應，使局部的動盪擴散到整個市場。

報告指出，與2000年美股到頂前相比，目前美國的家庭儲蓄水位處於高檔，後續還有美國政府準備推出的1.9兆美元紓困案。

根據上周五美國商務部公布的數據，由於在商品與服務方面的支出減少，去年12月美國消費支出下滑0.2%，為連續第2個月減少。但受惠於去年底生效的政府援助措施，去年12月美國家庭所得成長0.6%，為3個月來首次增長。此外，美國家庭儲蓄率攀升至13.7%，遠超出疫前水準。

另一份高盛報告指出，在多空激戰導致GameStop股價劇烈震盪之際，上周美國對沖基金買進與賣出的股票創下10年新高，但儘管如此，這些基金對股市的曝險部位仍然接近歷史最高記錄。

報告指出，上周對沖基金減倉規模創下2009年2月以來新高，這些基金賣出多頭部位，並回補各領域的空頭部位。儘管積極進行去槓桿化，但按照市值估算，對沖基金的淨曝險及總曝險部位仍然接近史上新高，顯示市場仍將面臨部位調整驅動拋售賣壓的風險。

（ 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 ）

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