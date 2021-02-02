非關緬甸選舉舞弊 軍方政變大解密

緬甸軍方1日發動政變，扣押身為國務資政的實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等執政「全國民主聯盟」（National League for Democracy）黨高層，結束了10年來對民主的調戲。

接著軍方在電視台宣布，全國進入緊急狀態1年，期間由武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）掌權。等緊急狀態結束後，緬甸將重新舉行大選。沃克斯（VOX）新聞網1日指出，目前還不清楚，1年後會怎麼樣，但有人懷疑，軍方會繼續掌權。

有些人擔心，支持民眾會為了捍衛翁山蘇姬爆發暴力衝突。全民盟1日在臉書（Facebook）官網上公開了翁山蘇姬的聲明說：「我強烈要求大家不要接受，而要全心全意抗拒軍方的政變。」接著全民盟發言人溫廷（Win Htein）也呼籲支持者，盡可能如翁山蘇姬所呼籲的，以非暴力的方式反對政變。

然而，在全民盟高層領袖被羈押，軍方收回大權的狀況下，不知道緬甸民運人士要如何扭轉一連串最新的發展。

（中時新聞網 楊幼蘭）

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