防疫失當惹民怨 巴西再爆示威要總統下台

巴西各地今天又有數百人走上街頭，抗議總統波索納洛（Jair Bolsonaro）對疫情處理不當，許多人要求他辭職或遭彈劾。

2,019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）已在巴西奪走超過22萬3,000條人命，僅次於超過44萬人病逝的美國。

約200人今天聚集在首都巴西利亞（Brasilia）市中心，舉起旗幟和標語高喊「波索納洛滾蛋」、「現在就彈劾」等口號，許多車輛緩慢駛過時，都按鳴喇叭以示支持。

這場示威和上週末的較大型示威一樣，都是由左派政黨與團體主辦。

一群人頭戴塑膠袋站在國會大樓前，象徵北部亞馬遜州（Amazonas）病患因醫院氧氣用完而死，鄰近的巴拉州（Para）與羅賴馬州（Roraima）也有同樣問題。

波索納洛不斷淡化疫情的嚴重性，說這只是「小感冒」，還說戴口罩和維持社交距離不重要。

參與示威的文瑟雷默（Ruth Venceremos）告訴法新社：「處理疫情失當的結果，就是22萬多人染疫死亡。受夠了波索納洛，現在就彈劾！」

除了巴西利亞，聖保羅與里約熱內盧也有示威。

亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）1月中確診案例激增，導致衛生系統瀕臨崩潰，由於缺乏氧氣供應，醫院被迫將超過350名病患送往鄰州。

世界疫情地圖

資料來源：Johns Hopkins CSSE