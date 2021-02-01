緬甸軍稱選舉舞弊 翁山蘇姬傳遭政變拘留

緬甸執政黨發言人說，包括總統溫敏，以及實質領導人翁山蘇姬在內，多名執政黨高層已被軍方羈押。

據路透和BBC等外電報導，緬甸執政黨「全國民主聯盟」（National League for Democracy）發言人苗紐（Myo Nyunt）1日說，軍方在周一早的突襲中，羈押了該黨領袖翁山蘇姬和其他黨內高層官員。自稱預料也可能被羈押的苗紐說，希望支持者不要倉促反應，並能依法行事。

「全國民主聯盟」在去年11月大選中獲得壓倒性勝利，由於軍方不斷指控舞弊，文人政府和勢力龐大的軍方緊張升高，引發可能爆發政變的恐懼。事實上，先前軍方已威脅，要為去年11月的大選舞弊「採取行動」。

緬甸2011年終於結束近50年的軍事獨裁統治，去年11 月8日的大選只是第2場民主選舉。雖然執政黨大勝，但備受人權團體批評，說在衝突頻仍的地區，選民被剝奪了投票權。

（中時新聞網 楊幼蘭）

緬甸民主之路顛簸 僅兩場選舉釀政變

緬甸執政黨「全國民主聯盟」發言人今天表示，緬甸國務資政、實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）和其他執政黨高層在清晨一場突襲行動中遭到拘留。

緬甸文人政府與勢力龐大的軍方緊張局勢近日來增溫。翁山蘇姬領導的「全國民主聯盟」（NationalLeague for Democracy）去年11月大選贏得壓倒性勝利，緬甸軍方宣稱選舉存在大規模舞弊，引發餘波，並掀起外界對於緬甸發生政變的隱憂。

「全國民主聯盟」發言人苗紐（Myo Nyunt）透過電話向路透社表示，翁山蘇姬、總統溫敏（Win Myint）和其他領袖清晨時分「遭人帶走」。

苗紐說：「我想告訴人民，切勿倉促因應此事，行事也須遵守法律。」他還說，預料他也將遭到拘留。

緬甸於2011年結束將近50年軍事獨裁統治，去年11月8日的大選僅是其後的第2場民主選舉。

緬甸軍方曾數度要求選舉委員會公布大選最終選舉人名冊，但一直未能如願。

軍方表示，要拿到選舉人名冊才能交叉比對是否有作票。軍方聲稱，全緬甸共有860萬起選舉舞弊。

針對軍方指控大選存在大規模舞弊，緬甸選舉委員會駁斥相關指控，並稱無任何謬誤大到足以影響選舉可靠性。

（中央社）