GameStop多空大亂鬥 投機泡沫將爆？

專家擔心GameStop股票多空大亂鬥不是特例，只是金融市場裡投機泡沫行為猖獗的最明顯例子，加上其他投機炒作亂象，令人擔心這是泡沫爆破前的最後瘋狂。

前達拉斯聯邦準備銀行總裁費雪（Richard Fisher）認為股市泡沫已出現一段時間，GameStop事件只是火上加油，若出現更多類似失控情況，就是令人極擔心的訊號，因為將會有人在泡沫爆破前買在極高價位而受傷。

美國證管會（SEC）上周四警告「極端股價波動」可能令投資人「快速慘賠」並破壞市場信心。

諾貝爾經濟學獎得主席勒（Robert Shiller）認為Reddit等社群平台能聚集散戶大軍，除了極低利率因素外，也跟社交趨勢出現類似「川普主義」（Trumpism）的民粹有關，認為股市專家自以為厲害卻什麼都不懂。

他說散戶大串連是希望顯示自己比專家厲害，並證明專家是錯，這種心態擴散之嚴重是前所未見，因此擔心泡沫爆破時，造成的傷害會格外嚴重。

高盛認為近年來「特殊目的收購公司」（SPAC）成私人企業借殼上市的熱度不斷上升，也出現泡沫現象。2020年SPAC全年共吸金760億美元。2021首三周即達160億美元，超過2019年全年130億美元。

費雪認為民眾看到低利率令富者愈富，使他們也想分一杯羹，SPAC跟GameStop一樣，是泡沫愈來愈接近爆破的訊號。

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