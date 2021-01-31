拜登外交政策將明朗 結盟抗中成焦點

美國總統拜登上台後已經與包括歐洲與亞洲多位國家領導人通過電話，美國媒體披露，拜登將於2月1日發表首次詳細闡述其外交政策的重要演講，主題是如何「恢復美國在世界上的地位」，其中最受矚目的是拜登將如何結合盟友共同對抗中國挑戰。

美國《全國廣播公司》（NBC）報導說，這將是拜登上任以來首次的重要政策宣示，預計在他首次以總統身份造訪國務院時發表。拜登曾在2020年競選期間嚴厲批評前總統川普的外交政策，同時承諾如果贏得大選將予以大幅改變，其中包括加強與美國盟友關係，並與中國、俄羅斯等對手的戰略對抗。

NBC指出，白宮新聞發言人莎琪（Jen Psaki）日前在記者會上表示，拜登將於2月1日前往美國國務院，並與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行會晤。而先前白宮亦已透露，拜登在就任後，已經與加拿大、俄羅斯、英國、德國、法國等領導人通電話。其中，拜登和英國、德國、法國領導人的通話中，都提到了中國。

《彭博》對此發表評論稱，雖然觀察人士曾預測，拜登上台後美中關係會逐漸緩和，但從拜登上述一系列的動作可以看出，美國在亞洲的安全性原則上並沒有軟化跡象。

《多維新聞》認為，拜登雖然表示要改變前總統川普的單邊主義、單打獨鬥的做法，將聯合美國盟友一起協調應對中國的腳步，但是在川普執政時期，美國與盟友關係大幅滑落，現在未必願意跟隨美國步伐對抗中國。

白宮的聲明中提到，拜登與英國、法國以及德國領導人在電話中都談到了中國，但是，英、法、德關於與拜登通話的聲明中均未提及中國，顯然在中國議題上並未產生足夠的共識。

報導指出，德國總理梅克爾（Angela Merkel）26日在參加世界經濟論壇「達沃斯議程」對話會時回應大陸國家主席習近平呼籲多邊主義的演講，她說，「我非常希望避免（世界）形成對立陣營。比如說一邊是美國、一邊是中國，我們被迫要支持其中一邊，我覺得這對許多社會並不公平。這也不是我們理解的事情應有的發展方向。」（中時新聞網 盧伯華）

文章來源：拜登將於2月1日第一次發表美國外交政策重要演講

文章來源：Biden to give first major foreign policy address on ‘restoring America’s place in the world’

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