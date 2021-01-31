GameStop之亂 基金大佬：難容異己引憂

針對美國遊戲零售商股票GameStop（股票代碼:GME）上演散戶聯手軋爆做空機構事件，全球最大規模的對沖基金、避險大師橋水 （Bridgewater Associate）創辦人達里歐（Ray Dalio）認為，這再次凸顯了在今天的美國，對持有異議的人們越來越不寬容，「互相傷害的普遍想法」令人擔憂。

達里歐接受華盛頓郵報採訪時表示，散戶們抱團買GME的行為可能看起來像是一種反叛，但意味著這些散戶開始理解股票市場的運作機制了，因為他們懂得用期權來逼迫做空者「投降」。

他說，這些散戶有點像他自己，「他們讓我想起來我年輕的時候。而我在他們這麼大的年紀開始做投資，那時候也有著叛逆心理，總想著用我自己的方式去交易，把對手方擊垮」。

不過，達里歐還提到了另一個觀點，就是他更擔心的是民眾的普遍憤怒，甚至可以說是仇恨，以及想要把人拉下馬的觀點，這些想法在如今的美國，幾乎到處都是。他說，「相互傷害的普遍想法」令人擔憂。

此外，在拜登宣誓就任總統後，達里歐便曾表達，希望有總統能讓美國人民團結起來，而不是把自己視為獲勝方領導者，實施一些讓另一方無法容忍的政策，因為他相信，美國正處於一場內戰的邊緣，以解決當前巨大的財富、價值觀和機會差距。（中時新聞網 葉明芳）

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