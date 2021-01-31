另一病毒風暴來臨？立百病毒致死率75％

歐洲非營利組織「藥品可及性基金會」（Access to Medicine Foundation）日前發布調查報告，指出全球製藥、生醫大廠忙於為新冠病毒找出解藥的同時，卻忽略了其他同樣具備高危險性的病毒風險，當中特別點名在大陸爆發的立百病毒（Nipah），致死率最高達75%，目前卻無藥可醫，恐成為新冠之後，另一個在全球造成大流行的病毒。

英國《衛報》（The Guardian）報導，總部設在荷蘭、由荷蘭、英國政府出資的非營利組織「藥品可及性基金會」26日發布2年一度的調查報告，檢視全球各大製藥、生醫大廠針對世界衛生組織（WHO）列出對全球公共衛生造成最大風險的16個病原體的因應準備狀況進行調查，發現有10種病原體，目前各大製藥廠對它們的準備程度為零。

報告特別點名在大陸爆發的立百病毒。和冠狀病毒類似，立百病毒同樣是一種蝙幅作為天然宿主的病毒，感染後會導致嚴重呼吸道疾病及腦炎、腦水腫，它的致死率更高，介於40-75%之間，取決於在哪裡爆發。除了大陸，印度、孟加拉都有爆發過。

「藥品可及性基金會」執行長艾耶（Jayasree K Iyer）表示，立百病毒有可能成為下一個大流行的病毒，「立百病毒是另一個讓人高度關注的新興傳染病，立百病毒可能隨時爆發，下一場大流行可能是一場具有抗藥性的感染。」

除了立百病毒，WHO列出的另外15種全球公衛最大危機病原體包含新冠病毒、伊波拉病毒、茲卡病毒（Zika virus）、屈公病毒（Chikungunya virus）、馬堡病毒（Marburg virus）、腸病毒、沙狀病毒性出血熱（Arenaviral hemorrhagic fever）、克里米亞剛果出血熱（CCHF）、裂谷熱（Rift Valley fever）、發熱伴血小板減少綜合症（Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome，SFTS）、卡西谷病毒（Bunyaviral diseases）、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）、嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）、絲狀病毒疾病（filoviral diseases）等，當中只有前6種有相關治療方式。

新冠病毒是所有列出疾病中最受關注的病毒，短短幾個月內，全球已經有63種相關藥物、疫苗正在研發當中。

文章來源：Pharmaceutical giants not ready for next pandemic, report warns

（中時新聞網 吳映璠）

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