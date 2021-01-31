陸非擴大合作 電動車2關鍵礦產恐被壟斷

英國市場分析機構羅斯基爾(Roskill)近期發布報告，指出中國大陸與非洲強化資源合作，特別是對剛果民主共和國(簡稱民主剛果，1971至97年稱薩伊)的銅、鈷礦控制增加，可能導致這2種涉及電動車與電池的礦產被壟斷，為西方國家帶來麻煩。

大陸外交部長王毅月初展開非洲5國訪問，7日讓民主剛果成為第45個加入「一帶一路」倡議非洲國家，陸方送出大禮是該國欠的約2800萬美元貸款不用還，另提供1700萬美元資金幫助該國克服疫情危機。

羅斯基爾分析報告指出，民主剛果加入一帶一路，可能深化與大陸合作，並激勵更多大陸礦企在當地進行新投資，增加陸企對各種礦場所有權，而在此之前民主剛果的鈷開採能力已經有40%以上由陸企控制，而且1990年代以來已經簽署數項基礎工程與資源交易協定。

報告稱：「在鈷精煉方面，尤其在適合電池應用的化學藥品方面，中國將發揮更大主導作用，包括硫酸鈷在內各種氧化鈷產量會達全球80%。」羅斯基爾指出，西方必須透過長期協議確保原料供應，並積極利用替代來源，例如回收廢金屬，還有在其他地方開發鈷礦。

不過世界最大鈷礦蘊藏地就在中非，據USGS(美國地質調查局)估計，全球已探明鈷儲量有51%在民主剛果，另一個鈷礦大國尚比亞則是第1批加入一帶一路的國家，2國相加可達全球鈷原料總產量近7成。

鈷除電動車與電池外，還可應用於首飾、補牙材料、染料、電鍍、瓷釉，同位素鈷-60可以生產放射性追蹤劑還有殺菌、腫瘤治療用的伽馬射線。除民主剛果外，較大的生產國包括大陸、加拿大，占比都不到全球1成。

目前共有140國和31個國際組織簽署共建一帶一路合作備忘錄，在陸極早布局的東南亞、中東、非洲，響應尤其熱烈。王毅月初訪問非洲5國中，除原已加入的奈及利亞、坦尚尼亞、塞席爾，民主剛果、波札那是新加入國家，累計57國就有46國已是一帶一路成員。

（中時新聞網 王毓健）

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