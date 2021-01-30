福斯CEO加入推特 要與穆斯克一較高下

福斯就汽車銷量雖然為全球最大汽車業者，但市值卻遠不如特斯拉。福斯執行長狄斯（Herbert Diess）為了改變現況，最近開啟推特帳戶。他在推特首則推文直嗆特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk），表示將與他一較高下，以彰顯福斯進軍電動車市場的企圖心。

狄斯在推文說：「哈囉，推特！我來此要與福斯集團彰顯一些影響力，特別是在政治議題上」，「而且當然還要搶攻穆斯克－你的市占率」，他聲稱福斯的ID.3與e-Tron已贏得歐洲首批市場銷售，並且期待能與穆斯克有建設性的對話。

狄斯雖在去年12月加入推特，不過遲至本月20日才首度發推文，而且選擇對穆斯克嗆聲，迄今已吸引2.1萬名跟隨者，並有6,260人按讚，惟仍不及穆斯克迄今的4,434萬名跟隨者。

事實上狄斯與穆斯克兩人私交不錯，後者曾在2019年9月推文讚揚狄斯，表示他在汽車電動化方面做的比任何汽車業者還多，穆斯克並說「會全力挺他」。

旗下擁有豪華品牌奧迪（Audi）的福斯集團，去年首批量產ID.3和e-Tron在歐洲推出後，賣出的輛數就超過任何其他傳統汽車業者。根據統計，福斯去年共銷售23,1600輛電動車，雖然仍不及特斯拉售出的半數，但已是福斯在2019年電動車銷量的逾三倍。

同時間，特斯拉則是在德國興建工廠，希望能提高在歐洲的銷量。福斯在歐洲多國的電動車市場已搶得領先地位。

特斯拉是現今全球最大電動車製造公司，受惠於近年來股價屢創新高，也使得其市值已經逼近8千億美元。至於福斯去年汽車銷量已經超過9百萬輛、前年更高達1,100萬輛。相形之下特斯拉在2020年則售出50萬輛，2019年則為36.8萬輛。雖然如此，福斯市值目前卻只有特斯拉的約十分之一。

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