蘋果財報香甜股價卻跌 背後原因曝光

蘋果（Apple）昨（27）日公布2021會計年度第1季財報（截至2020年12月26日），受惠於iPhone 12熱銷，使整體iPhone營收成長17%，帶動蘋果上季營收來到創紀錄的1114億美元，每股純益（EPS）為1.68美元，優於去年同期（1.25美元）。

由財報內容可得知，蘋果上季營收1114億美元，年增21%，優於市場預期（1032.8億美元）；EPS為1.68美元，高於市場預估的1.41美元；毛利率39.8%，亦優於市場預期的38%。

上季iPhone營收656億美元（市場預期598億美元），年增17%，創下新高；Mac營收86.8億美元，年增21%，符合市場預期；iPad營收為84.4億美元（市場預期74.6億美元），年增41%。

上季蘋果服務事業營收157.6億美元（市場預期148億美元），年增24%；穿戴式、家庭和配件營收129.7億美元（市場預期119.6億美元），年增29%。

若無疫情影響 蘋果上季表現會更好

蘋果執行長庫克表示，如果不是因為新冠肺炎疫情，使蘋果被迫關閉全球部分門市，上季業績可能會更好。

財報顯示，蘋果上季在美國、歐洲、日本，以及大中華地區等市場的營收，皆呈現正成長；其中，大中華地區（中國、香港、台灣）營收，年增率更直逼57%。

在蘋果發表上季財報前，華爾街投行便已提出樂觀預期；例如，摩根士丹利（Morgan Stanley）上周就出具報告，強調「過去5年，在蘋果發表的產品當中，iPhone 12是最成功的。」

令投資人感到疑惑的是，雖然蘋果上季繳出了一張相當亮眼的成績單，但周三蘋果股價卻收跌0.77%，至142.06美元，盤後股價甚至下挫逾3%。

▲蘋果盤後股價跌逾3%。（圖：翻攝自Investing.com）

服務業務將面臨挑戰 穿戴式裝置成長恐趨緩

上述疑問，或許可從蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）的說法，看出端倪；他指出，和去年同期相比（基期較高），蘋果的服務業務，將面臨嚴峻挑戰；此外，本季穿戴式、家庭和配件營收成長，可能會有所趨緩。

另一方面，聯準會（Fed）周三在貨幣政策會後聲明中指出，經濟活動和勞動市場復甦的步伐放緩，加上投資人開始擔心，股票估值過高，帶動恐慌指數攀升，昨日美股出現近3個月以來，最大的跌幅；除了蘋果之外，包括臉書、亞馬遜、Google母公司Alphabet等大型科技股，周三皆收跌。

若就歷史數據來看，根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）統計，過去10年來，蘋果在發布財報後1周，其股價平均下跌1.9%；發布財報後1個月內，股價平均下跌2.5%。

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