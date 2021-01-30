拜登推特總統帳號 從零開始

拜登正式就任美國第46任總統，推特（Twitter）也將總統官方帳號＠POTUS轉交拜登團隊，但此次作法卻與四年前不同，新帳號追隨者由零開始，並未接收先前川普的粉絲基礎。未來拜登帳號能否一如前任備受關注，仍有待觀察。

到目前為止，拜登POTUS追隨者已逾643萬。過去POTUS帳號原有3,300萬個追隨者。

根據推特作法，先前POTUS帳號粉絲將會收到通知，告知如果願意，即可轉至拜登的POTUS帳號。

POTUS帳號從首位使用推特的美國總統歐巴馬開始，然後到川普時期追隨者累積至3,300萬人。

根據The Verge報導，推特2017年川普走馬上任時，將歐巴馬時期的推文封存，但保留原本的追隨者。如今推特告知川普POTUS追隨者該帳號即將封存，建議他們可以追隨新的帳號。

推特聲文指出，「舉例來說，追隨＠ＷhiteHouse帳號的人們會被通知該帳號將以＠ＷhiteHouse45的名稱被封存，我們提供用戶追隨新帳號的選項。」

這樣的作法，先前曾引起拜登幕僚不滿。拜登政權交接團隊數位總監弗拉赫提（Rob Flaherty）上周發布推文表示，推特打破2017年帳號轉移的規則，同時也與其他社交平台提供新政府追隨者基礎的作法背道而馳。

拜登1月21日走馬上任後，推特、臉書、YouTube等社交媒體帳號皆啟動帳號轉移計畫。目前拜登仍維持個人推特帳號＠JoeBiden，共有2,702萬追隨者。本月初發生川普支持者衝入國會、導致五人死亡的事件後，推特自1月8日起已封鎖川普的個人帳號。