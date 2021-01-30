AZ產能現短缺！歐盟、英國爆疫苗保衛戰

不滿英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）短供疫苗，歐盟發動疫苗保衛戰，擬動用脫歐協議緊急條款，阻止新冠疫苗跨越愛爾蘭邊界進入英國。

不過在英國、愛爾蘭及北愛爾蘭三方齊聲抗議後，歐盟最後宣布撤回限制疫苗出口計畫。

逼得歐盟出手限制疫苗出口的導火線，出自於與牛津大學聯手開發新冠疫苗的英國製藥巨頭阿斯特捷利康。它在上周表示，由於比利時工廠的疫苗生產出了問題，原本承諾3月底前提供歐盟的疫苗數量恐怕出現短缺。

此番話惹惱了歐盟當局，質問阿斯特捷利為何不能將英國出產的疫苗轉供給歐盟，當地已生產數百萬劑疫苗給英國公民接種。

歐盟為確保取得疫苗拉高戰線，宣布將引用《北愛爾蘭議定書》（Northern Irish Protocol）的緊急條款，阻止疫苗跨過歐盟成員國愛爾蘭及英國轄下北愛爾蘭的邊界，這是為避免疫苗經此後門流入英國。

但英國、愛爾蘭及北愛對歐盟的作法同聲表達不滿後，歐盟緊急發表聲明保證，旨在維持愛爾蘭與北愛邊界開放的《北愛爾蘭議定書》不會受到影響，言下之意是要撤銷限制疫苗出口到英國的計畫。

不過歐盟同時警告，如果新冠疫苗及活性物質流往第三國或歐盟以外之地，歐盟將「用盡一切手段」因應。



針對歐盟與英國的疫苗糾紛，英國首相強生（Boris Johnson）、 歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）三巨頭會面共商對策，強生當著范德賴恩的面表達「嚴重關切」。

范德賴恩29日晚間發推文指出，她對強生說：「我們原則上同意，企業要履行契約責任，不該限制他們出口疫苗。」

歐盟成員國的新冠疫苗接種進度，遠遠落後以色列、英國和美國，爭取疫苗供應成了歐盟的當務之急，偏偏西方主要的疫苗製造商生產不及，導致供給歐盟疫苗的速度緩慢。