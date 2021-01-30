新冠疫苗添兩將 南非踢鐵板

新冠疫苗再添兩大生力軍！美國製藥大廠嬌生上周五(29日)公布單劑疫苗第三期試驗結果，雖然整體效力僅近七成，但抗重症效果顯著。此外另一家生技藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）日前發布疫苗整體效力也將近九成，不過兩者在對抗南非變異病毒則是表現不佳。

嬌生表示，根據44,000人參與第三期臨床試驗的結果發現，主要是利用腺病毒做為載體的疫苗，在美國防護效率達72％、拉丁美洲66％、至於在南非卻只有57％。嬌生補充在南非試驗中，高達95％病例都是南非變異病毒。

不過鑒於嬌生疫苗在預防新冠病毒的整體效力將近七成，不如輝瑞與莫德納疫苗的逾九成保護力，導致其股價29日重挫逾3.5％。

然而值得關注的是，嬌生疫苗對重症病患的防護力高達85％，而且相對其他疫苗它最大的優勢在於只需要施打一劑，而且儲存溫度介於攝氏2到7度之間，放在冰箱保存即可。嬌生已計劃2月初將向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請緊急使用權，如果獲得允許，它計劃今年底在美國供應1億劑疫苗。美國另一家生技藥廠諾瓦瓦克斯日前也發布它在英國第三期臨床實驗結果，效力高達89％，顯示該疫苗對於英國變異病毒有一定效力，不過在南非試驗結果卻下滑至不到50％。

負責英國諾瓦瓦克斯疫苗試驗的首席調查員希斯（Paul Heath）指出，這項結果凸顯它對英國變異病毒有良好的防護力，但有鑒於對抗南非變異病毒效果不佳，該業者已針對後者進行新的疫苗研發，並將於今年第二季開始臨床試驗。

諾瓦瓦克斯是在去年夏季獲得美國政府16億美元資助，加入前總統川普政府的「神速行動」（Operation Warp Speed）計畫。該計畫旨在加速研發新冠疫苗與治療方式。諾瓦瓦克斯目標是2021年初能在美國配送1億劑疫苗。

此外由於產能問題，已經獲得歐美國家授權的莫德納與輝瑞表示，將減少美國以外的交貨數量。另外英國阿斯特捷利康先前也通知歐盟將減少疫苗供應量。