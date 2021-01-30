英國愛爾蘭抗議 歐盟撤疫苗出口限令

不滿英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）短供疫苗，歐盟發動疫苗保衛戰，擬動用脫歐協議緊急條款，阻止新冠疫苗跨越愛爾蘭邊界進入英國。但在英國、愛爾蘭及北愛爾蘭三方齊聲抗議後，歐盟宣布撤回限制疫苗出口計畫。

逼得歐盟出手限制疫苗出口的導火線，出於與牛津大學聯手開發新冠疫苗的英國製藥巨頭阿斯特捷利康上周表示，由於比利時工廠的疫苗生產出了問題，原本承諾3月底前提供歐盟的疫苗數量恐怕出現短缺。

此番話惹惱了歐盟當局，質問阿斯特捷利為何不能將英國出產的疫苗轉供給歐盟，當地已生產數百萬劑疫苗給英國公民接種。

歐盟為確保取得疫苗拉高戰線，宣布將引用《北愛爾蘭議定書》（Northern Irish Protocol）的緊急條款，阻止疫苗跨過歐盟成員國愛爾蘭及英國轄下北愛爾蘭的邊界，這是為避免疫苗經此後門流入英國。

但英國、愛爾蘭及北愛對歐盟的作法同聲表達不滿後，歐盟緊急發表聲明保證，旨在維持愛爾蘭與北愛邊界開放的《北愛爾蘭議定書》不會受到影響，言下之意是要撤銷限制疫苗出口到英國的計畫。

不過歐盟同時警告，如果新冠疫苗及活性物質流往第三國或歐盟以外之地，歐盟將「用盡一切手段」因應。 針對歐盟與英國的疫苗糾紛，英國首相強生（Boris Johnson）、 歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）三巨頭會面共商對策，強生當著范德賴恩的面表達「嚴重關切」。范德賴恩29日晚間發推文指出，她對強生說：「我們原則上同意，企業要履行契約責任，不該限制他們出口疫苗。」

歐盟成員國的新冠疫苗接種進度，遠遠落後以色列、英國和美國，爭取疫苗供應成了歐盟的當務之急，偏偏西方主要疫苗製造商生產不及，導致供給歐盟疫苗的速度緩慢。

延伸閱讀

聯亞新冠疫苗二期臨床 有條件核准

高端疫苗未依規發布重訊 櫃買中心開罰

歐盟限制出口 我國採購AZ疫苗受影響