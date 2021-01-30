專家：美股狂崩600點只是前菜 下波更致命

美國遊戲零售商GameStop營運不佳，卻吸引數百萬散戶近日瘋搶該股票，引爆史詩級大軋空屠殺做空機構，由於散戶投機交易熱絡，市場擔憂泡沫再現，拖累周五（29日）美股暴跌620點。分析師提醒，股市拉警報，向下修正10%即將到來，請繫安全帶，牛市是否終結取決於「3R」，包括利率（rates）、監管（regulation） 和重新分配（redistribution）。

美銀分析師Michael Harnett表示，史上的牛市和泡沫都是被3R所終結。在利率方面，他認為，第二季通膨可能升溫，即使聯準會（Fed）在3月、4 月和6月決策會議釋出更鴿派訊息，但經濟逆風仍須留意。美國也將出現生產毛額擴張 5%、企業獲利成長超過20%、通膨率3%和投機過頭等現象。

而監管方面，Harnett說，過去三個月來超過2700億美元破天荒資金流入股市，其中280億美元搶進小型股，900億美元進入新興市場股票和債券。

他提醒，投資人應注意，大陸人行是否宣布緊縮流動性，若北京打壓投機，導致大陸銀行股下跌，緊縮流動性的恐慌情緒將蔓延。

至於量化寬鬆下的牛市何時踩煞車？Harnett指出，若重量級科技股和投資級債券掀起拋售潮，就不太妙了。

對於近日GameStop散戶扳倒對沖基金的軋空風暴，Harnett認為是一場追求財富平等的升級大戰，如何終結不平等，只能從拉升窮人薪資和提高富人稅著手，如果只針對年輕投資人進行監管，可能會引發市場不滿。（中時）

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