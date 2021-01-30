東京累計病例逼近10萬 沖繩染疫率躍第二

日本境內疫情延燒，東京都今（30）日新增病例連兩天降至三位數，但累計病例數已逼近10萬大關；沖繩縣近來疫情升溫，每10萬人口新增病例數躍升第二。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增769例確診病例，連續兩天降至三位數，疫情看似稍微趨緩，至今累計病例數9萬9208例，逼近10萬大關；重症患者數較昨天減少六例，總數141人。

同屬首都圈的千葉縣今天新增317例確診病例，至今累計病例數2萬2,089例；另外新增五例死亡病例，至今累計243例死亡病例。

神奈川縣今天新增397例確診病例，近日來單日新增約在300例上下，至今累計病例數已逾4萬例，來到4萬371例；今天另新增六例死亡病例，至今累計467例死亡病例。

埼玉縣今天新增306例確診病例，至今累計病例數2萬4,946例；今天另新增11例死亡病例，至今累計343例死亡病例。

關西地方的大阪府今天新增338例確診病例，至今累計病例數4萬3,508例；今天另新增十例死亡病例，至今累計915例死亡病例。

沖繩縣今天新增80例確診病例，至今累計病例數7,511例；駐沖繩美軍相關人士新增四例，至今累計病例數913例。

截至29日公布的染疫數，沖繩縣22日到28日的最近一周每10萬人口新增病例數為42.01，僅次於東京都的49.43例躍居全日本第二。第三名到第五名依序是千葉縣38.25例、神奈川縣的35.41例，及大阪府的31.36例。