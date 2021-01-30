GameStop軋爆空頭 大禿鷹投降終結放空

台灣韭菜被人割，美國韭菜會割人！近日美國遊戲零售商股票GameStop上演瘋狂軋空行情，而始作俑者的知名做空機構香櫞研究（Citron Research）遭散戶逆襲，被迫認賠殺出，周五（29日）香櫞突然宣布不再發布做空報告，未來將改為投資人找尋「做多」的長期投資機會，意味著向散戶投降。

香櫞創辦人Andrew Left周五在YouTube影片中表示，20年前他成立香椽的初衷，就是為了對抗華爾街、保護投資人，當時市場到處是欺詐和股票推銷。「我們創立香椽原本是為了對抗建制派，如今我們卻成為建制派的一員。」

Left說，即日起，香櫞將結束長達20年的做空研究，停止發布做空報告，轉向為投資者帶來做多潛力股的機會。

Left在聲明中表示，今後不再對GameStop發表任何意見，並非不相信自己的投資理論，而是因為「一群擁有這支股票的憤怒暴徒，在過去48小時內犯下多項罪行」，他將把這些犯行轉交給FBI（聯邦調查局）、SEC（美國證券交易委員會）和其他政府機構。

香櫞是擁有近20年的做空機構，以激進做空聞名，曾做空狙擊20多家中概股公司，包括恆大地產、奇虎360、蔚來等，其中7家公司下市，還有部分公司重組。

遊戲零售商GameStop股價在散戶瘋狂買進下暴漲逾10倍，外界質疑該股價已被人為操縱，引起美國證交會（SEC）關注，該機構表示正在監看「選擇權與股市的劇烈波動」，強調「已與相關監管單位合作以了解狀況」。

證券律師表示，SEC應會針對GameStop交易展開調查。知情人士透露，近幾周舉報者已要求監管單位審視Reddit等社群平台的發文，判定這些是否構成詐欺行為。

（中時新聞網 吳美觀）

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