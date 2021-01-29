羅賓漢搖擺 GameStop之亂延燒

GameStop市場之亂持續延燒！熱門股票交易平台羅賓漢（Robinhood）28日突然宣布，限制投資人交易遊戲零售商GameStop這類近來瘋漲股票，令後者股價收盤重摔。但因外界出現強烈質疑聲浪，羅賓漢周四盤後又表示，該平台將於29日有限度地恢復交易，GameStop股價聞訊大幅反彈。

GameStop周三股價收高在347.51美元，周四股價收盤暴跌44.29％，每股報193.6美元。但在羅賓漢宣布將有限度恢復交易後，GameStop周五開盤跳空大漲96％至380美元。四個月前，GameStop股價才6美元左右，即使是去年底也還不到19美元。

羅賓漢聲明指出：「自29日起，我們將允許有限度購買這些股票。我們將繼續監控情勢，必要時可能做出調整」。

在散戶大軍集結掃貨之下，AMC娛樂控股公司、加拿大通信業者黑莓（BlackBerry）與GameStop股價連日大漲、交易量暴增，令做空該股票的對沖基金慘敗虧損。網民以此為傲，認為這是「散戶擊敗華爾街」的例證。

此現象促使線上熱門券商周四開始以各種名義限制這些股票交易，包括羅賓漢、Webull、E*Trade金融集團與盈透證券（Interactive Brokers）等。

羅賓漢表示，他們做出限制交易的決定，以遵守美國證券交易委員會（SEC）對於券商實施的資本規範，而這些規定的目的在於保護投資人與市場。

羅賓漢指出，在某些情況下，投資人只能賣出部位，而不能建立新部位。羅賓漢預計將於今年上市。

羅賓漢與盈透證券皆提高部分股票的融資保證金要求，但此舉相當常見，反倒是限制交易的舉動並不尋常且過於極端，同時激怒了散戶大軍。美國共和黨議員批評，羅賓漢限制交易的舉動「令人無法接受」。

這場散戶大軍擊潰對沖基金的戰爭，令市場陷入劇烈震盪，也引起主管機關注意。除了美國新財長葉倫密切關注情況發展外，部分國會議員也呼籲對此展開調查，未來將舉辦聽證會釐清狀況。