美股空頭 1月慘虧540億美元

今年來由於散戶雄兵全力圍剿，導致美股空頭大軍潰不成軍！根據數據分析機構Ortex估算，年初迄今美股做空投資人已經淨損超過540億美元，這也使得這場在華爾街上演的小蝦米對大鯨魚激戰引發多方關注。

Ortex的統計資料顯示，今年來做空交易員共損失710億美元、獲利168億美元，這也使得空頭淨損已達542億美元。

做空機構通常押注某檔股票價格將會下跌。他們會先借股賣出，等到股票價格真的下跌，再從市場買回，如此一來就可賺取其中差價。不過一旦事與願違，股價不跌反漲，做空者則被迫將以更高價格買回股票。

在軋空行情中，空頭回補買盤湧現可能觸發反饋循環（feedback loops），推升被放空標的股價進一步上漲。

該情況正好也說明本周在華爾街上演的戲碼。在Reddit熱門論壇WallStreetBets的散戶透過招兵買馬，向空頭大軍發動戰爭。雙方鎖定的戰場是GameStop。這家曾被空頭盯上的遊戲實體零售商，最近在散戶全力拉抬下股價一路狂飆，導致做空機構因而慘賠。

雖然GameStop股票周四(28日)因為被網路券商限制交易，導致股價重挫40％，但是GameStop本周來依然暴漲277％，若從去年底計算，其漲幅更累達逾1,200％。

據Ortex的統計指出，今年來做空GameStop股票的交易者共損失10.3億美元，但這依然不是損失最大的放空標的。Ortex表示，年初以來做空電動車大廠特斯拉的交易損失最為慘重，達到近68億美元，而特斯拉今年來股價則上漲約19％。其次是Plug Power、做空者損失16億美元，GameStop則排名第四。

美股周三（27日）大跌、並創去年10月以來最大單日跌幅，其中一項原因就是空頭部位造成虧損，迫使部分做空的對沖基金必須認賠平倉。