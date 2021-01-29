Reddit論壇熱議 狗狗幣一夕暴漲8倍

當年被加密通貨投資圈視為笑話的狗狗幣（Dogecoin）近來聲勢暴漲，先是被特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）點名，近日又在網路論壇Reddit上引起熱烈討論，使價格一夕暴漲8倍。

加密通貨價格追蹤網站Coingecko顯示，狗狗幣價格在新加坡時間28日中午12點衝上0.070755美元，與24小時前相比漲幅高達8倍。狗狗幣市場資本額因此暴增71.7億美元至82億美元，名列全球第九大加密通貨。29日盤中狗狗幣價格回到0.06181965美元。

2013年問世的狗狗幣起源於當時網路風行的柴犬迷因圖，最初價格只有0.000232美元，完全無法和比特幣、以太幣相提並論，沒想到近年意外成為投資焦點。

2019年4月穆斯克首度在推特提及狗狗幣，並表示狗狗幣是他「最愛的加密通貨」。儘管外界對於這番言論感到不明就理，但加密通貨投資圈立刻解讀為穆斯克看好狗狗幣行情，吸引一票人買進。

近日網路論壇Reddit又出現一個名叫「SatoshiStreetBets」的討論版，仿效「WallStreetBets」討論版先前炒熱GameStop股價的成功案例，不斷炒作狗狗幣話題。28日討論版上出現一篇貼文宣稱狗狗幣將成為「加密通貨界的GameStop」。

無獨有偶，28日穆斯克也在推特發布一張仿效Vogue雜誌封面的「Dogue」雜誌封面圖案，激勵價格一夕暴漲。一名網友也在Reddit論壇上發文歡呼：「穆斯克要和我們一起飛向月球。」

但部分人士認為狗狗幣這波漲勢與GameStop不盡相同，日後恐怕難以維持熱度。當初「WallStreetBets」討論版上負責帶風向的貼文鼓吹投資人買進GameStop，理由是為了報復放空GameStop的對沖基金，但狗狗幣並沒有被對沖基金放空。