國巨、宸鴻都搶投資 下一個特斯拉是它？

台灣科技大廠國巨、TPK-KY宸鴻宣布，參與美國電動車新創公司Canoo上市前私募案，究竟，這家新創企業有何能耐？為何能吸引台灣供應鏈爭相投資？

電動車產業蓬勃發展，不僅特斯拉（Tesla）股價飆破2,000美元，就連「中國版特斯拉」的蔚來汽車，也在比價效應帶動下，股價在三個月內大幅上漲超過三倍。上市股的亮眼股價表現，為全球電動車新創公司打了一劑強心針，即使概念車還沒正式量產，美國Nikola、Lordstown、Fisker、Canoo，中國小鵬、理想汽車也摩拳擦掌，分別計畫或已在美上市。

全球瘋電動車的這股風潮，也讓台灣供應鏈起心動念，其中，以被動元件廠國巨、觸控面板廠TPK-KY宸鴻（下稱TPK）宣布參與美國電動車新創企業Canoo上市前私募案，最受關注。

兩大台廠都看上的美國新創

8月18日，國巨率先宣布投資1,000萬美元（約新台幣2.94億元）參與Canoo股權投資；TPK緊接著19日也宣布投資Canoo，而且投資金額高達一億美元（約新台幣29.4億元），整整是國巨的10倍，讓市場開始好奇，為何兩大科技廠對這家遠在美國的新創公司展現極高興趣？

國巨近年關注車用電子科技，2018年收購天線及車規大廠美國普思（Pulse）、20年完成併購美國車用被動元件領導廠基美（KEMET），Canoo等於是國巨今年在電動車領域的最新布局。

國巨表示，此次參與Canoo的股權投資案，主要是希望在電動車、自動駕駛等未來科技的策略投資更完整，國巨企業發展部經理宋志翔說，「未來，會長期持有Canoo股票作為財務投資。」

TPK的態度更積極，大手筆投資了一億美元之後，TPK副董事長江明憲甚至辭去現職，以個人身分進駐Canoo董事會，協助Canoo第四季透過SPAC（特殊目的收購公司）方式在美國上市。

TPK很早以前就打入特斯拉供應鏈，但投資電動車新創公司，倒是頭一回。「我們本來就有一些車載生意，一直都在供應鏈裡面。」談起為何參與Canoo上市前私募案，TPK策略長劉詩亮說，「除了手機、平板之外，我們也希望涉入其他發展領域。」

觀察Canoo設計的車款，其實，儀表板並沒有使用太多觸控元件，劉詩亮坦言，TPK放眼的領域不再只有觸控，也想看看汽車產業發展。

TPK早在一年多前就關注Canoo，「這家公司設計理念很新，從開始到現在，大概只花了三、四億美元，就把車子做出來了，其他有些加州新創公司花十億美元研發，但概念車都還只是在圖面上，所以，我們很看好這家公司。」劉詩亮表示，Canoo概念車的撞擊測試都已完成，接下來，就是要朝商業化量產途徑邁進。

究竟，Canoo為什麼會吸引國內兩大元件廠出手投資？

2017年成立的Canoo原名Evelozcity，是由另一家電動車新創公司Faraday Future（法拉第未來）前執行長克勞茲（Stefan Krause）、前技術長克蘭茲（Ulrich Kranz）創立，兩人過去皆是BMW高階經理人。不過，克勞茲於今年六月離職，目前由克蘭茲任Canoo執行長。

滑板式底盤平台設計（skateboard）、租用制、極短的電動車設計期，可說是Canoo領先其他競爭者的三大優勢。台灣電動車動力系統供應商行競科技營運長黃昱傑觀察，「Canoo不是傳統電動車，而是一個移動載具的概念，光看方向盤就和一般電動車不同。」Canoo外觀流線型設計與一般電動車大相逕庭，後座空間寬敞，讓商務人士想在行程中隨時開會，都不成問題。

底盤平台可搞定不同車體

解密Canoo，藏在車底下的底盤平台設計，就是零組件業者爭相希望合作的主因。

「我們開發出業界中最扁平、最薄的底盤平台，可適用各種不同的車體結構。」Canoo公司表示，Canoo底盤結合了動力系統、電池、電氣架構，以及熱管理系統，使得底盤上方能夠使用的空間變多了。劉詩亮也說，「Canoo的底盤共用，上面不只能放七人座車體，也可以放跑車、房車，發展彈性相當寬廣。」

Canoo更因為底盤優勢，獲得韓國現代汽車青睞，雙方將合作開發全新底盤，並用於現代汽車的電動車上。拓墣產業研究院汽車產業分析師陳虹燕評論，「電動車的底盤平台可以說是競爭力關鍵。不少電動車採用共用底盤，只要開發下去，就不會輕易變更。」

值得一提的是，Canoo汽車生產出來後，並不打算賣給一般民眾，改採「租用制」，希望將車子租給大眾。也就是說，用戶如果開一開這輛車覺得膩了，可將車退回給Canoo，也不須負擔高額稅金。

Canoo認為，比起「銷售」汽車，現代人可能更喜歡「租用」，精算過後，Canoo預估，租用制的毛利率有望來到39.3％，比特斯拉的毛利多出16％，獲利更勝一籌。

至於電動車設計期方面，Canoo研發概念車也硬是比其他車廠快了不少。一般來說，開發一輛電動車需要三到五年，Canoo僅用19個月時間，就開發出第一輛概念車；更要在21個月之後，量產旗下第一款電動車。此外，Canoo預計在2023年推出以B2B（企業市場）業務為主的送貨電動車，野心不小。

一位科技產業電動車研究員就說，「不少電動車新創公司的高層出自傳統汽車大廠，他們都是帶know-how進去成立公司。」高層有技術、有知識，自然也能加快電動車研發腳步，因此市場對於Canoo能神速生產出概念車並不意外。

「生產地獄」是未來最大考驗

但是，電動車產業競爭激烈下，Canoo仍存在兩大挑戰。

首先是量產問題，因為過去沒有量產經驗，學習曲線自然就會拉得很長，連特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）都曾以「生產地獄」（production hell）來形容量產過程的難度。

台灣汽車產業分析師直言，「不太看好這一波上市電動車新創公司，因為不管來自美國、中國，技術力仍不夠成熟、競爭力也不足。」因此，Canoo能否於兩年後量產電動車，絕對是最大考驗。

好在，Canoo採輕資產營運模式，不像特斯拉設立自己的生產工廠，而是採取組裝業務外包的方式，可望因此縮短學習曲線。

另外，大眾對於租賃電動車的接受程度、價格也是一大問題。在投資者會議中，Canoo首席策略官馬辛高斯基（Alex Marcinkowski）曾提到，外界平均每月租金約650美元（約新台幣二萬元），雖未透露Canoo月租費的最終定價，但外界普遍預估，Canoo的月租費價格有望與此相彷。

然而，650美元的月租費並不便宜，除了價格是民眾考量點外，台灣經濟研究院產業分析師梁宜峰也說，「使用者體驗很重要。」新奇感結束後，民眾是否願意「續租」，也是Canoo必須思考的問題。

而電動車新創卯足全力上市融資，其他老牌車廠也沒閒著，紛紛加大力道投入電動車研發，因此Canoo能否成為下一個特斯拉，仍待觀察。不過，對台灣供應鏈來說，除了透過投資電動車新創，嘗試往車用電子發展外，也未嘗不是一次好的財務投資機會。

看懂Canoo上市眉角

美國電動車新創公司Canoo預計第四季在美國上市；不過，Canoo上市的方式很特別，是以合併「特殊目的收購公司」（SPAC，Special Purpose Acquisition Company）的方式上市。

什麼是SPAC？此類公司主要是為了「收購」而設立，不會有實際的營運或業務，但可透過IPO（首次公開發行）募集資金，並將募集到的資金用於收購標的公司。

在Canoo上市計畫中，美國一家SPAC「Hennessy Capital Acquisition Corp.IV」就打算併購Canoo；合併後，公司將以「Canoo Inc.」名稱存續，並以「CNOO」為股票代號繼續在那斯達克上市。

普華商務法律師事務所合夥律師楊敬先指出，不少生技醫療、新創公司，因為還沒有產生營收，就選擇採用此種方式在美國上市。透過SPAC方式完成IPO的公司，流程較一般上市速度快。楊敬先也觀察，「因為SPAC上市以前不需要募資，可於上市以後再跟市場募資，股東又有彈性可決定是否參與未來併購的提案，因此具有相當的彈性。」

（王子承）

（王子承、馬瑞璿 ）

文章來源：今周刊

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