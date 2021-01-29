德美對數位稅有共識 今夏前可望敲定

經濟合作發展組織（OECD）力推全球一體適用的數位稅，遭到美國川普政府極力反對，但隨著拜登政府上台，新科財長葉倫對於向跨國科技巨頭課稅表達支持後，德國財長蕭茲（Olaf Scholz）看好數位稅協議，很有機會在今夏之前敲定。

蕭茲27日與美國史上首位女財長葉倫電話熱線後，28日接受美媒CNBC專訪表示：「我對即將達成協議很有信心。」

他說：「美國新政府給我的感覺是，他們了解敲定數位稅協議的必要性，會與我們齊心協力尋求解決之道，我認為將取得大成功。大家知道時間緊湊，我們必須在夏天達成協議。」

葉倫上周在美國參院確認聽證會上，力挺全球對科技巨頭課稅，她也承諾美國會積極與其他OECD成員國協商。前朝川普政府去年夏天宣布，退出全球性的數位稅談判。

川普任內對課徵數位稅大表不滿，痛批此舉對美國企業不公，引發大西洋兩岸的齟齬紛爭，川普威脅歐洲國家若自行開徵數位稅，將加重關稅報復。

OECD期盼在今年夏天之前，國際間能就如何向科技巨頭課徵數位稅取得共識。

即便OECD成員國間對於徵收數位稅尚無共識，已有西班牙、義大利、法國等若干歐洲國家，自行推出數位稅政策，法國是全球第一個立法要科技巨頭繳數位稅的國家。至於其他國家還在觀望，靜待OECD談判的結果。

萬一OECD的數位稅談判繼去年後再度觸礁，歐盟執委會料將推出歐盟版數位稅，但這須27個成員國一致同意，根據過往經驗充滿挑戰。

拜登政府贊同推動全球數位稅，法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）也表示歡迎肯定。他認為數位稅多邊協議，最快在今年春天就會生效。

勒梅爾指出，針對數位稅及企業最低稅負制建立新的國際規範，美國新財長葉倫持開放態度，是再好不過的消息。

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