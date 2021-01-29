新冠病歿數激增 北美最大墓園也吃不消

美國2,019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡人數攀升，舉行葬禮還得等待，位於加州惠特爾、占地1,400英畝，可能是北美地區最大墓園的玫瑰崗紀念公園暨殯儀館也不勝負荷。

儘管玫瑰崗紀念公園暨殯儀館（Rose Hills Memorial Park and Mortuary）內部設施數量眾多，但家屬要替摯愛的家人舉行葬禮仍須等一個月。

玫瑰崗執行長暨總裁門羅（Patrick Monroe）透過Zoom接受路透社訪問時表示，自從去年11月感恩節假期以來，葬禮數量大幅攀升，需求近乎翻倍。

玫瑰崗也增添大量的冰櫃設施，因應大幅增加的遺體數量。玫瑰崗還設置臨時帳篷區，取代小教堂，利用串流技術等新方法，將儀式上線提供家屬服務。

不過，門羅表示：「沒有什麼可以取代擁抱。俗話說，分擔憂傷才能減少憂傷。這點在Zoom做不來。」

玫瑰崗的工作人員目睹失去摯愛家屬的悲痛，心情也不免受到影響極度低落。

門羅說：「很不幸地，對很多家庭來說，這是他們第一次親自看到死者，因為他們不能前往醫院探訪，所以造成很大的創傷，甚至帶來更多的傷感。」

「葬禮工作人員、墓園工作人員，我認為他們就和醫療工作人員一樣，都是英雄。」

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資料來源：Johns Hopkins CSSE