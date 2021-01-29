澳洲經濟告急！葡萄酒單月出口閃崩98％

由於過去一年來，中澳關係持續惡化，貿易爭端不斷，澳洲新任聯邦外交貿易部長特漢（Dan Tehan）上任後，日前致函大陸商務部長王文濤盼恢復對話，因為根據最新出口數據顯示，澳洲葡萄酒2020年12月出口大陸僅400萬美元，較同年10月的1.62億美元，跌幅近98%，同時，專家也強調，如果澳洲仍無法挽救出口頹勢，那該國經濟增長可能會萎縮2.8%。

《澳洲天空新聞》（Sky News Australia）引述最新出口數據指出，在中澳雙方經貿關係惡化後，澳洲葡萄酒出口明顯受創，以2020年12月為例，對大陸出口僅400萬美元，較同年10月的1.62億美元驟降了1.58億美元（約台幣44.9億元），跌幅近98%。

報導並提到，大陸至今仍是澳洲最大的貿易夥伴，2019年至2020年期間，澳洲商品對大陸出口占其總出口量的39.4%，服務出口占17.6%。英國宏觀經濟研究機構Capital Economics分析師表示，如果澳洲仍無法挽救出口頹勢，那該國經濟增長可能會萎縮2.8%。

大陸《環球時報》社評則指出，過去，大陸市場對來自澳洲的進口不太計較，讓它佔了一些規則之外的便宜，但如今澳洲的種種行為，大陸當然也要重新審視自己的對澳洲態度，「今後按照規矩來，這就是回答」。

此外，去年12月澳洲更換聯邦外交貿易部長，新任部長特漢（Dan Tehan）日前表示，他已致函大陸商務部長王文濤，盼恢復對話，更警告拜登領導的美國勿將減碳排放當成新保護主義形式。對此，《環球時報》引述學者訪問，稱此舉是為經濟利益，還有演給國外媒體看，不是從根本上改善兩國關係出發。

（ 中時新聞網 葉明芳）

延伸閱讀

屋漏偏逢連夜雨 澳企恐掀破產潮

櫻桃成下個祭品？陸甩掉澳洲 倒戈另1國

痛失陸市場 澳年損2.4兆！押注1國被唱衰

衰爆！澳葡萄酒前兩大金主陸續出走