防疫模範生被攻陷 越南單日暴增百例確診

越南地方當局28日深夜通報新增2例新冠肺炎本土病例，患者分別位於河內市及北寧省。越南28日共通報新增100例本土病例，創越南自去年1月爆發疫情以來的最高紀錄。

越南快訊（VnExpress）報導，河內市紙橋區（Cau Giay）阮慶全路（Nguyen Khanh Toan）發現一起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，患者是一名20歲男性，他27日咳嗽、發燒被送往醫院，28日檢測結果呈陽性。

另一名確診患者是來自北寧省（Bac Ninh）良才縣（Luong Tai）臨洮鄉（Lam Thao）的31歲男性，患者目前在北寧省當地一家醫院治療。

北寧省有關單位今天追查了曾與這名患者接觸的91名民眾，並將他們全數送往集中隔離或是居家隔離。目前擁有6,900人的臨洮鄉已經被封鎖，北寧省當局正考慮，倘若疫情擴散，將進一步封鎖良才縣。

越南28日共計通報新增100例本土病例，分別位於海陽省（Hai Duong）、廣寧省（Quang Ninh）、海防市（Hai Phong）、河內市、北寧省。28日這波新疫情中斷越南連續55天無本土病例紀錄。

不過河內市與北寧省的這2起病例還沒被越南衛生部計入，根據越南地方當局指出，這2例都與海陽省的疫情有關。

越南單日通報98病例 入境隔離將延長至21天

（中央社記者陳家倫河內28日專電）越南新一波本土疫情持續擴大，越南衛生部今晚通報新增14例確診病例，分別位於海陽省、廣寧省、海防市；為防控疫情，未來入境越南的旅客隔離天數將從14天延長至21天。

綜合越南媒體報導，越南衛生部今晚通報新增14例2019冠狀病毒疾（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，其中海陽省（Hai Duong）11例、廣寧省（Quang Ninh）2例、海防市（Hai Phong）1例。

越南今天共發出3次疫情通報，新增98名確診病例，中斷越南連續55天無本土病例的紀錄。2名最初被發現的患者位於海陽省與廣寧省，個案編號分別為1552、1553。

個案1552是34歲越南籍女性，在海陽省共和工業區的台資企業越南珀韻（POYUN）電子有限公司上班，住在海陽省至靈市（Chi Linh）興道鄉（Hung Dao）；個案1553是31歲越南籍男性，在廣寧省雲屯國際機場（Van Don International Airport）工作。

由於疫情擴大，加上迄今仍不知海陽省的「零號病人」是誰，越南總理阮春福下令，從28日中午12時起，封鎖至靈市21天，同時嚴格採取社交距離措施；除公務和必要情況外，至靈市前往各地的大眾運輸活動也將暫停。

越南衛生部已派遣專家與醫護人員赴海陽省協助，有關單位立即對珀韻公司全部員工和興道鄉（Hung Dao）金田村（Kim Dien）全村居民進行採樣檢測。越南衛生部晚間宣布，要迅速在海陽省建立3座野戰醫院。

海陽省省委書記范春升（Pham Xuan Thang）表示，珀韻公司員工人數2,340名，共和工業區工人數量約5,000名。海陽省力爭在今天完成共和工業區工人的樣本採集。

廣寧省疫情防控方面，由於雲屯國際機場目前至少已有11名員工確診，越南交通運輸部決定，雲屯國際機場自1月29日時起關閉至2月13日。

廣寧省還決定，停止或暫停不具備防疫條件的企業和單位，並展開大規模檢測，過去21天內曾與患者密切接觸的人員都要接受隔離。

回顧海陽省這波疫情起始，因越南接獲日本通報有一輸出病例，這名前往日本的患者是珀韻離職女性員工，她在出國前先於15日到河內篩檢，當時結果為陰性，接著返回海陽省，並於17日前往日本。

據日方通報，越南這起輸出病例與變種病毒有關，由於變種病毒感染力更強，越南副總理武德儋（Vu DucDam）說，預料未來幾天將有更多人確診，因此要將目前14天的隔離檢疫措施延長至21天。不過武德儋未說明實施時間。

截至目前，越南共有1,656例確診病例，其中有35人死亡、1,430康復。

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